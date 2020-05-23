Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава

Сейчас в России препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, пояснили в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет шесть – двенадцать месяцев.

"В этой связи следует отметить, что в соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов — говорится в сообщении.

Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата, заключили в Минздраве.

Новый препарат

В марте набсовет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.

Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева , он показал свою эффективность.

"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил он.

Накануне сообщалось, что препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир".