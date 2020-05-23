Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T03:30
https://ria.ru/20200523/1571871084.html
Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571390154_0:0:3082:1734_1036x0_80_0_0_0dae25b36537e3f14ed3856a930ec424.jpg
РИА Новости

Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от COVID-19

03:05 23.05.2020 (обновлено: 03:30 23.05.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Производство препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России сократят срок вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, исследование препарата продолжится и после его регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Сейчас в России препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, пояснили в пресс-службе.
Сотрудник лаборатории
6 мая, 13:12Распространение нового коронавируса
Мурашко оценил первые результаты исследований препарата "Фавипиравир"
В ведомстве рассказали, что ожидаемая общая продолжительность исследований составляет шесть – двенадцать месяцев.
"В этой связи следует отметить, что в соответствии постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 441 положительные результаты ограниченной программы клинических исследований, позволят инициировать процедуру государственной регистрации с установлением пострегистрационных мер, касающихся, в том числе назначения исследований в пострегистрационном периоде, особых условий мониторинга безопасности применения таких лекарственных препаратов — говорится в сообщении.
Это позволит значительно сократить сроки вывода на рынок лекарственного препарата, заключили в Минздраве.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола
Вчера, 13:04Распространение нового коронавируса
РФПИ и "ХимРар" начали финальный этап исследований лекарства от COVID-19

Новый препарат

В марте набсовет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.
Исследование препарата проводится в одобренных России центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, он показал свою эффективность.
"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил он.
Накануне сообщалось, что препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач осматривает пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
20 мая, 20:23
В Петербурге начали применять препарат против осложнения от COVID-19
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАвифавирКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала