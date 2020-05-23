SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Традиционное накануне всех стартов Falcon 9 наземное включение на короткое время двигателей прошло на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, где ракету установили в четверг.
Static fire of Falcon 9 complete – targeting Wednesday, May 27 at 4:33 p.m. EDT for Crew Dragon’s launch to the @Space_Station with @AstroBehnken and @Astro_Doug on board → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/bhcTq4jxAr— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2020
"Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным 27 мая в 16.33 (по местному времени (23.33 мск) - ред.)", - написала компания, опубликовав снимок прошедшего испытания.
Как ранее сообщили на брифинге представители НАСА, в субботу пройдет генеральная репетиция старта, после чего в понедельник будет принято окончательное решение о готовности к полету.
Как подчеркнула на брифинге в пятницу руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Кэтрин Лойдерс, безопасность экипажа является приоритетом. "Мы полетим тогда, когда будем готовы", - подчеркнула она. "Еще предстоит много работы, мы должны сделать все правильно и обеспечить, чтобы они (Херли и Бенкен) вернулись домой", - сказала Лойдерс по итогам предварительного двухдневного анализа готовности ракеты и корабля к полету.