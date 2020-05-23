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2020-05-23T02:58
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SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
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РИА Новости

SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

02:58 23.05.2020
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© AP Photo / John RaouxПуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Пуск ракеты Falcon 9 SpaceX на мысе Канаверал. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости. Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
Традиционное накануне всех стартов Falcon 9 наземное включение на короткое время двигателей прошло на стартовой площадке космодрома на мысе Канаверал, где ракету установили в четверг.
"Статическое огневое испытание Falcon 9 завершено, планируем запуск Crew Dragon на МКС с астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеным 27 мая в 16.33 (по местному времени (23.33 мск) - ред.)", - написала компания, опубликовав снимок прошедшего испытания.
Как ранее сообщили на брифинге представители НАСА, в субботу пройдет генеральная репетиция старта, после чего в понедельник будет принято окончательное решение о готовности к полету.
Как подчеркнула на брифинге в пятницу руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Кэтрин Лойдерс, безопасность экипажа является приоритетом. "Мы полетим тогда, когда будем готовы", - подчеркнула она. "Еще предстоит много работы, мы должны сделать все правильно и обеспечить, чтобы они (Херли и Бенкен) вернулись домой", - сказала Лойдерс по итогам предварительного двухдневного анализа готовности ракеты и корабля к полету.
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Хочу стать космонавтомSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceX
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