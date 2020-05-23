SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon

Как подчеркнула на брифинге в пятницу руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Кэтрин Лойдерс, безопасность экипажа является приоритетом. "Мы полетим тогда, когда будем готовы", - подчеркнула она. "Еще предстоит много работы, мы должны сделать все правильно и обеспечить, чтобы они (Херли и Бенкен) вернулись домой", - сказала Лойдерс по итогам предварительного двухдневного анализа готовности ракеты и корабля к полету.