Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США

"Сегодня мы предупреждаем Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша об угрозе неизбежного применения военной силы США против иранских кораблей с топливом, направляющихся в Венесуэлу. Акт агрессии, закрепленный в международном праве", - написал Монкада на своей странице в Twitter, прикрепив письмо, адресованное генсеку.