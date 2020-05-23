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2020-05-23T03:32
https://ria.ru/20200523/1571870979.html
Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США
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РИА Новости

Каракас предупредил Гутерреша об угрозе иранским танкерам со стороны США

02:56 23.05.2020 (обновлено: 03:32 23.05.2020)
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© REUTERS / Manaure QuinteroСотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
© REUTERS / Manaure Quintero
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто. Архивное фото
КАРАКАС, 23 мая - РИА Новости. Венесуэла предупредила в пятницу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о военной угрозе со стороны США иранским кораблям, везущим топливо в Боливарианскую Республику, сообщил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Сегодня мы предупреждаем Совет Безопасности ООН и генерального секретаря Антониу Гутерреша об угрозе неизбежного применения военной силы США против иранских кораблей с топливом, направляющихся в Венесуэлу. Акт агрессии, закрепленный в международном праве", - написал Монкада на своей странице в Twitter, прикрепив письмо, адресованное генсеку.

В среду во время выступления на виртуальной конференции Совбеза ООН Монкада заявил, что создание препятствий для танкеров, направляющихся в Венесуэлу, представляет собой преступление против человечества со стороны США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.
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Антониу ГутеррешСовет Безопасности ООНВенесуэлаООНИранСШАКолумбияВ мире
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