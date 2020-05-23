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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T02:50
https://ria.ru/20200523/1571870936.html
В Мексике будут использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/27334/19/273341947_0:23:640:383_1036x0_80_0_0_b8e472568243fc833fcbf8f2bd068db0.jpg
РИА Новости

В Мексике будут использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

02:50 23.05.2020
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
Машина скорой помощи. Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Мексиканская федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris разрешила минздраву применять для лечения пациентов с COVID-19 на ранних стадиях противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

"Cofepris санкционировал экстренное использование препарата в формате "министерского соглашения" для его упорядоченного применения в каждом из медицинских центров при внимательном наблюдении за пациентами", - сообщил изданию Milenio директор Национального института медицинских наук и питания Сальвадор Субиран.

Чиновник пояснил, что проведенные клинические испытания показали эффективность гидроксихлорохина при применении на ранних стадиях для ослабления воспалительных процессов, а врачебный мониторинг для принимающих его пациентов возможен в формате видеозвонков.
Ранее стало известно, что партию из 130 тысяч доз препарата гидроксихлорохина безвозмездно передала правительству Мексики фармацевтическая компания Novartis.
Всемирная организация здравоохранения ранее указала, что этот препарат должен использоваться только в клинических исследованиях и контролироваться врачами из-за побочных эффектов, включая проблемы с сердцем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19NovartisМексикаВ мире
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