В Мексике будут использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Мексиканская федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris разрешила минздраву применять для лечения пациентов с COVID-19 на ранних стадиях противомалярийный препарат гидроксихлорохин.
"Cofepris санкционировал экстренное использование препарата в формате "министерского соглашения" для его упорядоченного применения в каждом из медицинских центров при внимательном наблюдении за пациентами", - сообщил изданию Milenio директор Национального института медицинских наук и питания Сальвадор Субиран.
Чиновник пояснил, что проведенные клинические испытания показали эффективность гидроксихлорохина при применении на ранних стадиях для ослабления воспалительных процессов, а врачебный мониторинг для принимающих его пациентов возможен в формате видеозвонков.
Всемирная организация здравоохранения ранее указала, что этот препарат должен использоваться только в клинических исследованиях и контролироваться врачами из-за побочных эффектов, включая проблемы с сердцем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.