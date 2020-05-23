В Мексике будут использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

"Cofepris санкционировал экстренное использование препарата в формате "министерского соглашения" для его упорядоченного применения в каждом из медицинских центров при внимательном наблюдении за пациентами", - сообщил изданию Milenio директор Национального института медицинских наук и питания Сальвадор Субиран.