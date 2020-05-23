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Культура
2020-05-23T02:38
https://ria.ru/20200523/1571870871.html
В Мехико ученые обнаружили древние захоронения людей и мамонтов
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РИА Новости

В Мехико ученые обнаружили древние захоронения людей и мамонтов

02:38 23.05.2020
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© AFP 2020 / Pedro PardoМексика
Мексика
© AFP 2020 / Pedro Pardo
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Ученые мексиканского Национального института антропологии и истории сообщили об обнаружении на месте строительства нового международного аэропорта Фелипе Анхелеса в Мехико останков 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского периода.
"Обнаружение и восстановление скелетов приблизительно 60 мамонтов, а также 15 человеческих захоронений доиспанского времени на месте строительства международного аэропорта имени генерала Фелипе Анхелеса позволит продвинуться в понимании эволюции бассейна Мексики", - говорится в сообщении на сайте института.
По мнению археологов, найденные экземпляры мамонтов относятся к виду Mammuthus columbi, который населял Северную Америку в период плейстоцена, завершившийся 12 тысяч лет назад.
В нескольких километрах от обнаруженных останков в ноябре была найдена первая сохранившаяся ловушка на мамонтов возрастом 14,5 тысяч лет, однако в данном случае речь идет о естественной гибели животных, вероятно, утонувших в болотистой местности.
Человеческие захоронения, также обнаруженные археологами, принадлежали фермерам, которые были захоронены недалеко от поселения вместе с горшками, мисками и глиняными статуэтками. Обнаруженная керамика указывает на возраст поселения, которое находилось на этом месте в VIII-X  веках нашей эры.
Ученые заверяют, что расположение раскопок не повлечет перепланировки или отмены строительства аэропорта, а также что находки были сделаны именно благодаря ведущимся работам.
В планах историков и минобороны, которое выступает строителем, включить часть археологических находок в состав музея-заповедника на территории аэропортового комплекса.
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