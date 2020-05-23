В ФБР проведут проверку расследования по делу экс-советника Трампа

Как указано в заявлении, целями этой проверки являются оценка роли ФБР в этом деле и определение возможных "улучшений", необходимых для работы ведомства. Кроме того, как ожидается, внутреннее расследование покажет, "вовлечены ли действующие сотрудники в неправомерные действия".