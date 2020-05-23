В ФБР проведут проверку расследования по делу экс-советника Трампа

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рей распорядился провести внутреннюю проверку работы ведомства по расследованию в отношении экс-советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, сообщает телеканал FOX New со ссылкой на пресс-релиз ФБР.
"Сегодня директор ФБР Кристофер Рей поручил инспекционному отделу ведомства провести проверку исполнения расследования по делу Майкла Флинна", - приводит телеканал цитату из пресс-релиза.
Как указано в заявлении, целями этой проверки являются оценка роли ФБР в этом деле и определение возможных "улучшений", необходимых для работы ведомства. Кроме того, как ожидается, внутреннее расследование покажет, "вовлечены ли действующие сотрудники в неправомерные действия".
Ранее министерство юстиции США отказалось от уголовного преследования Флинна, который в 2017 году непродолжительное время занимал пост советника Трампа по национальной безопасности. Флинн дважды сознался в даче ложных показаний ФБР, но затем пытался отказаться от признания вины. Суд дал понять, что рассмотрит, не были ли противоречивые признания Флинна поводом обвинить его в лжесвидетельстве уже не на допросе ФБР, а в суде. Были опубликованы данные переписки внутри ФБР, из которой следовало, что агенты сознательно пытались вывести Флинна на ложные показания. Президент Трамп ранее назвал расследование против Флинна "изменой" и выразил надежду, что виновные понесут ответственность.
Флинна пытались обвинить в том, что он в нарушение американских законов обсуждал вопросы внешней политики с послом РФ еще до того, как занял должность советника. В частности, утверждалось, что Флинн через посла просил российские власти не вводить санкции в ответ на санкции, введенные против РФ администрацией Барака Обамы. Флинн это отрицал. В Москве также опровергли эти заявления и сказали, что содержание бесед в СМИ преподносится неверно.
Дело Флинна противники Трампа пытались использовать как основание для обвинений президента в "сговоре" с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер в 2017-19 годах проводил по этому поводу расследование, но не нашел доказательств такого сговора. Трамп заявляет, что повод для расследования против него был сфабрикован администрацией Обамы. Президент и его сторонники активно продвигают этот тезис на фоне предвыборной кампании, в которой от демократов участвует бывший вице-президент Джо Байден, работавший как раз в администрации Обамы.