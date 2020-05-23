В Бразилии опубликовали видео по расследованию против Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая - РИА Новости. Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи президента Жаира Болсонару и его кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований.
Ранее министр юстиции Бразилии Сержиу Моро подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.
Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется на то, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет ввиду полицию.
"На этом все, я не собираюсь и дальше ждать, пока они достают мою семью, потому что я не могу поменять никого в службе безопасности. Я поменяю. Если я не смогу поменять, то сменю начальника, если не смогу сменить начальника, поменяю министра, и точка! Мы тут не шутим", - воскликнул президент.
Болсонару смог поменять главу федеральной полиции со второй попытки. Его первая кандидатура - экс-глава бразильской разведки - была заблокирована Верховным судом.
На этом же видео запечатлена жесткая критика со стороны Болсонару в отношении губернаторов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые ввели карантин на подчиненных им территориях вопреки мнению президента. Болсонару использует грубые слова в их адрес и говорит, что чиновники создают "обстановку террора".