В Бразилии опубликовали видео по расследованию против Болсонару

Ранее министр юстиции Бразилии Сержиу Моро подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.

Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется на то, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет ввиду полицию.

"На этом все, я не собираюсь и дальше ждать, пока они достают мою семью, потому что я не могу поменять никого в службе безопасности. Я поменяю. Если я не смогу поменять, то сменю начальника, если не смогу сменить начальника, поменяю министра, и точка! Мы тут не шутим", - воскликнул президент.