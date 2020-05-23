Трамп будет присутствовать при запуске Crew Dragon во Флориде

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду примет участие в первом пилотируемом запуске корабля Crew Dragon компании Space X на Международную комическую станцию, сообщает издание WESH 2.
"Президент Дональд Трамп будет присутствовать в среду на мероприятии, когда НАСА и SpaceX впервые за почти десятилетие отправят астронавтов с американской земли", - сообщил ресурс со ссылкой на чиновников Белого дома.
Первый пилотируемый запуск Crew Dragon состоится 27 мая с космодрома на мысе Канаверал. На МКС отравятся Даг Херли и Боб Бенкен. Миссия получила название Demo-2. Запуск станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля со времени завершения программы Space Shuttle в 2011 году.