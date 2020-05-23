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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T00:12
https://ria.ru/20200523/1571869624.html
Депутат Рады от партии Зеленского заболел COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571678812_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_366998babf553d92c4f481c982ee1790.jpg
РИА Новости

Депутат Рады от партии Зеленского заболел COVID-19

00:12 23.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКоронавирус в Киеве
Коронавирус в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Коронавирус в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заболел COVID-19, заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Рада с понедельника вернулась к работе в пленарном режиме после ослабления карантина в стране. В среду вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщала, что оппозиционная фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко в полном составе отсутствует на заседании из-за заражения их депутата коронавирусом. После этого Рада отменила заседания в четверг и пятницу. Кравчук в пятницу информировала, что более 50 депутатов Верховной рады сдали тест на коронавирус, их результаты отрицательные.

"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН ("Слуги народа" - ред.) Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - написала Кравчук в Facebook.

По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, из них 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Евгения КравчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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