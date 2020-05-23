Депутат Рады от партии Зеленского заболел COVID-19

"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН ("Слуги народа" - ред.) Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - написала Кравчук в Facebook.