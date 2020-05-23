Депутат Рады от партии Зеленского заболел COVID-19

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов заболел COVID-19, заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Рада с понедельника вернулась к работе в пленарном режиме после ослабления карантина в стране. В среду вице-спикер парламента Елена Кондратюк сообщала, что оппозиционная фракция "Батькивщина" Юлии Тимошенко в полном составе отсутствует на заседании из-за заражения их депутата коронавирусом. После этого Рада отменила заседания в четверг и пятницу. Кравчук в пятницу информировала, что более 50 депутатов Верховной рады сдали тест на коронавирус, их результаты отрицательные.
"Появилась подтвержденная информация, что тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН ("Слуги народа" - ред.) Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие. Эпидемслужба сейчас выясняет круг близких контактов. Желаем Юрию скорейшего выздоровления!" - написала Кравчук в Facebook.
По последним данным Минздрава Украины, в стране зафиксировано 20148 случаев заражения коронавирусом, из них 588 человек скончались, выздоровели 6585.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.