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Культура
2020-05-23T06:39
https://ria.ru/20200523/1571868204.html
"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом
https://cdn23.img.ria.ru/images/148477/63/1484776379_0:80:1494:920_1036x0_80_0_0_8390f90788fb6e71177e559d8a8736f3.jpg
РИА Новости

"Звездные войны" отмечают 40 лет со дня выхода V эпизода новым сайтом

06:39 23.05.2020
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© Lucasfilm Ltd. (1980)Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980)
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Сорокалетний юбилей фильма "Империя наносит ответный удар" – пятого эпизода "Звездных войн" создатели отметили новым сайтом с "приветами из прошлого", сообщает NME.
На нем можно найти кадры, не вошедшие в фильм, новые плакаты и серию архивных интервью с Джорджем Лукасом, Кэрри Фишер, Марком Хэмиллом и другими участниками съемок пятого эпизода в 1980 году.
Также по случаю сорокалетнего юбилея вышла новая серия "Галактики приключений" на основе битвы на ледяной планете Хот на "детском" YouTube-канале "Звездных войн".
Ранее стало известно, что следующий, десятый эпизод снимет Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек").
Последняя часть франшизы ("Скайокер. Восход") вышла через 42 года после первой ("Новая надежда"), снятой Лукасом в 1977.
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