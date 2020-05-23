Мусульманам рассказали, как провести Ураза-байрам на карантине полноценно

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российские мусульмане готовятся к одному из двух своих главных праздников — Ураза-байраму. Однако в этом году не будет традиционного массового намаза в мечетях. Исламские духовные деятели рассказали, как достойно встретить окончание священного месяца Рамадан в условиях карантина.

Без толп

Закрытые вестибюли метро, перегороженные проспекты, толпы людей и полицейское оцепление. Утром в день праздника Ураза-байрам возле Соборной мечети Москвы обычно не протолкнуться. Сюда приходят с полуночи, чтобы пораньше попасть внутрь здания. К шести часам молящимися забита вся территория вокруг мечети и прилегающие к ней улицы. Через час звучит призыв к праздничному намазу.

А еще час спустя, после произнесенной муфтием проповеди и положенных обрядов, тысячи правоверных покидают место сбора. Многие переходят на бег: стараются успеть на работу, миновать давку в метро. Однако это удается не всем, ведь в подземку за каких-то десять-двадцать минут спускаются около 300 тысяч верующих. В столице всего четыре мечети, поэтому нагрузка на общественный транспорт в день праздника колоссальная. Даже если это календарный выходной.

Вот и нынче Ураза-байрам пришелся на воскресенье, 24 мая. Но впервые за 30 лет праздник пройдет без привычного столпотворения. Московские мечети, как и храмы других конфессий, закрыты для мирян из-за пандемии коронавируса.

"В день благословенного праздника Ид аль-Фитр — Ураза-байрам — наши мечети в Москве и Московской области, а также в ряде других регионов и городов не смогут принять верующих, дабы не создавать условий для заражения еще большего количества людей. Мы добровольно отказываемся от радости коллективного намаза, духа грандиозного и многолюдного торжества, чтобы тем самым не стать, не дай Аллах, причиной последующих людских смертей и страданий. И я призываю вас, дорогие мои единоверцы, принимать все меры предосторожности, сделать все от себя зависящее, чтобы распространение коронавируса остановилось", — обратился к верующим глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.

"Надеть лучшую одежду"

Безлюдьем был отмечен и весь предшествующий празднику священный месяц Рамадан. От восхода до заката мусульмане воздерживались от еды и питья, а разговлялись с наступлением ночи не в обществе братьев по вере, как обычно, а у себя дома. Там же, а не в мечети они совершали специальную молитву поста — таравих.

Так же будет и в Ураза-байрам. Это название переводится как "праздник прекращения поста". Его принято отмечать три дня. И первый посвящен молитве.

Вот только разные богословские школы по-своему трактуют, как ее надо творить. Одни говорят, что только коллективно и только в мечети. Другие настаивают на том, что и одиночный намаз считается действительным.

В нынешней ситуации российские знатоки исламского права — улемы — постановили, что отметить праздник в условиях пандемии можно и в кругу семьи. В Ураза-байрам верующим рекомендуется совершить ритуальное омовение, надеть "лучшую праздничную одежду", использовать благовония, а после утренней молитвы "съесть несколько фиников, как делал это пророк Мухаммад".

А к общему намазу и произнесению праздничных такбиров (возгласов) можно присоединиться онлайн. В воскресенье в девять утра по московскому времени на канале "Россия 1" начнется трансляция богослужения из Соборной мечети столицы. А на Первом канале в это же время включат главную мечеть Уфы.

"Истосковались по живому общению"

В Башкирии, как и в Москве, мечети на Ураза-байрам закрыты. Верующих там призвали участвовать в молитве удаленно.

И в соседнем Татарстане молиться будут онлайн. Для мусульман одного из крупнейших по количеству мечетей регионов страны это, конечно же, печальная новость.

"Все мы с вами истосковались по живому братскому общению. Все мы хотим встретиться на намазе в доме Аллаха во время празднования Ураза-байрама. Вместе с тем в этой непростой ситуации мы обязаны руководствоваться прежде всего незыблемыми ценностями ислама, предписывающими проявлять заботу о каждом человеке", — обратился к верующим муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Мусульмане не унывают. По словам Самигуллина, несмотря на ограничения, верующие "с честью выдержали" все тяготы поста в Рамадан. Более того, они не забыли о тех, кто остро нуждается в помощи.

© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин © Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин

"Нам даже удалось сохранить традицию проведения Республиканского благотворительного ифтара (разговения. — Прим. ред.): в нынешнем году организовали доставку бесплатных ланч-боксов нуждающимся ", — сообщил муфтий.

В этот раз волонтеры обошли более 30 тысяч адресов — вдвое больше, чем в прошлом году. Вместе с добровольцами помощь оказывали имамы.

"Праздник — в каждый дом"

Малоимущим помогали в Рамадан не только в Татарстане, но и в других российских регионах. Накануне священного месяца исламское духовенство призвало верующих не оставить без внимания нуждающихся.

"Мусульмане оказывают помощь не только гражданам России, но и мигрантам, которые не могут вернуться на родину и у которых нет работы. По ходу Рамадана мы каждый день снабжали горячим питанием более 1500 человек, ютящихся в хостелах и общежитиях. Там живут не только этнические мусульмане, но люди иных религий — выходцы из Молдавии и Украины, например. Мы помогаем всем вне зависимости от национальности и вероисповедания", — рассказывает РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Кроме того, ежедневно фонд "Закят" при Духовном управлении мусульман Москвы опекает сотни малоимущих москвичей. Им волонтеры привозят продуктовые наборы.

С окончанием Рамадана помощь не прекратится. До наступления праздника Ураза-байрам верующие выплачивают закят аль-фитр — "милостыню разговения" в пользу нуждающихся.

"Конечно, встречая эту дату в нынешних условиях, мы уделяем внимание самым близким нам людям. Но праздничные столы напоминают и о тех, кто лишен такой заботы", — отмечает муфтий.