Что смотреть онлайн 23 и 24 мая. Расписание трансляций на выходные

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главные события этих майских выходных сосредоточены вокруг юбилея Иосифа Бродского, но также в спиcке must-see концерт Владимира Преснякова, “Калигула” в Театре Наций, “Кафка” в Гоголь-центре, "Жизель" в Мариинке и Акрама Хана. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в традиционной подборке РИА Новости.
23 мая
С 2:30 (23 мая) до 1:30 (24 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна редкая архивная запись “Дон Жуана” Вольфганга Амадея Моцарта. В постановке Герберта Графа, которая продержалась в репертуаре театра 33 года, главные роли исполнили Джеймс Моррис, Джоан Сазерленд, Джон Брекнок.
В 11:00 Белгородский театр кукол покажет спектакль по сказке Самуила Маршака "Кошкин дом".
В 11:00 Ханты-Мансийский театр кукол ждет маленьких зрителей на спектакль "Айболит" по произведению Корнея Чуковского в постановке Людмилы Федоровой.
В 11:00 стартует фестиваль Nomad Vibes, двухдневный марафон для всех любителей энергичной музыки. К хедлайнерам, группе Shortparis, и местным казахстанским исполнителям присоединятся российские музыканты: "Психея", Louna, Tequilajazzz, "7раса", "Тараканы!" и другие.
День
В 13:00 Венская опера начинает трансляцию спектакля "Пэчворк" в постановке Сильвии Армбрустер. Дирижер — Витольф Вернер. В ролях — Стефани Хотзил и Клеменс Унтеррайнер.
В 15:00 московский Музей Востока проведет онлайн лекцию "Корейская красавица". Искусствовед Дарья Заклинская расскажет том, почему девушки в Стране утренней свежести так трепетно относятся к белизне кожи и какой иероглиф должны напоминать идеальные брови.
В 15:00 санкт-петербургский ТЮЗ Брянцева приглашает на трансляцию спектакля “Поллианна” — трогательную историю про сироту, маленькую девочку, оказавшуюся в незнакомом городе. Режиссер — Игорь Селин.
18 мая, 08:00КультураМузейный "Оскар" — 2020: номинанты из России
В 15:00 московский Губернский театр предлагает послушать к 80-летию Иосифа Бродского лучшие стихотворения поэта. Артисты исполняют их в рубрике "Карантинное чтиво", посвященной творчеству писателей и драматургов-юбиляров.
В 15:30 Музей современного искусства "Гараж" совместно с художницей Анной Паркиной начинает цикл занятий для всей семьи "Дада-коллаж". Здесь расскажут, кто такие дадаисты и познакомят с их техниками творчества. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться.
В 16:00 в театре Сац покажут красочную детскую оперу “Волшебная лампа Аладдина”, премьера которой состоялась в декабре 2019 года. Дирижирует Алевтина Иоффе, постановка Георгия Исаакяна.
В 17:00 стартует концерт Владимира Преснякова “Слушая тишину”, где прозвучат как уже известные хиты артиста, так и его новые композиции.
В 17:00 в Санкт-Петербургской государственной филармонии открывается запись трансляции фортепианного концерта "Рапсодия в стиле блюз". Сочинения Бетховена, Рахманинова, Шостаковича, Гершвина исполняют Олег Вайнштейн и Станислав Соловьев.
В 17:00 можно мысленно перенестись в Шотландию на Riverside Festival в Глазго: лучшие местные диджеи обещают самые зажигательные треки.
В 17:00 в Пермском театре оперы и балета можно подключиться к трансляции вечера “Зимние грезы”, состоящего из работ классиков английской хореографии: Фредерика Аштона и Кеннета Макмиллана, а также нашего современника Дагласа Ли. Зрители увидят одноактные балеты "Конькобежцы", "Когда падал снег" и "Зимние грезы" на сюжет "Трех сестер" Чехова.
В 17:00 Пермский Театр-Театр запланировал показ детского спектакля “Сказка, которая не была написана”. Его сочинили участники крупнейших международных фестивалей Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова.
В 18:00 российское издательство Ad Marginem предлагает посмотреть фильм "Времена года в Кенси: 4 портрета Джона Берджера", одну из ролей в котором сыграла Тильда Суинтон. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
В 18:30 продолжится стартовавший в эту пятницу двухдневный благотворительный казанский фестиваль “Адаптация” в поддержку врачей. Ждут всех ценителей независимой электронной и инструментальной музыки.
Вечер
В 19:00 в Мариинском театре можно подключиться к трансляции балета "Жизель" в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Дирижирует Валерий Овсяников, в заглавной партии Диана Вишнева.
В 19:00 в рамках проекта "100 способов прожить минуту" Пушкинский музей покажет видеоработу Гвидо ван дер Верве "Номер четырнадцать, дом".
В 19:00 проект "Большие гастроли-онлайн" приглашает посмотреть “Царскую невесту” Пермского театра оперы и балета. Произведение Римского-Корсакова в постановке режиссера Георгия Исаакяна, запись 2014 года, дирижер Петр Белякин.
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"Сцена из оперы "Царская невеста" Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского
© предоставлено пресс-службой проекта "Большие гастроли"
Сцена из оперы "Царская невеста" Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского
В 19:00 Новая опера представляет “Снегурочку” Николая Римского-Корсакова. Постановка Валерия Раку, дирижер Евгений Самойлов.
В 19:00 в новгородском театре "Малый" можно посмотреть драму "Однажды я исчез". Невербальную историю взросления подростков на фоне панельных многоэтажек актеры будут рассказывать лишь с помощью жестов и тел.
В 19:00 театр Вахтангова открывает доступ к записи постановки "Суббота, воскресенье, понедельник" по одной из самых популярных пьес драматурга Эдуардо де Филиппо, написанной в 1959 году. Три дня из жизни большой и дружной семьи неаполитанского торговца, в которой часто ссорятся и ревнуют, но потом обязательно мирятся.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСпектакль "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре им. Е. Вахтангова
Спектакль "Суббота, воскресенье, понедельник" в театре им. Е. Вахтангова
В 19:00 в МХТ собираются показать запись “Трех сестер” в постановке Олега Ефремова. В ролях — Дмитрий Брусникин, Андрей Мягков, Вячеслав Невинный и другие.
В 19:00 XXVII Пушкинский театральный фестиваль приглашает на сюрреалистическую постановку "Тарас Бульба" санкт-петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом" по мотивам одноименной повести Гоголя. Премьера состоялась в 2000 году. Режиссер – Андрий Жолдак, в ролях — Вадим Лобанов, Константин Анисимов, Тихон Оськин.
В 19:00 РАМТе стартует трансляция спектакля "Шатов. Кириллов. Петр" по мотивам романа Федора Достоевского "Бесы". Режиссер — Александр Доронин.
© Фото : РАМТСцена из спектакля "Шатов. Кириллов. Петр"
© Фото : РАМТ
Сцена из спектакля "Шатов. Кириллов. Петр"
В 19:30 по Москве Берлинский театр "Шаубюне" собирается показать "Преступление и наказание" в постановке Анджея Вайды.
В 20:00 гамбургский Театр Талия запланировал показ спектакля Анту Ромеро Нуньеса "Коварство и Любовь. Ода свободе. Часть третья" по Фридриху Шиллеру.
В 21:00 в Венской опере можно посмотреть “Арабеллу”. Классическое произведение Рихарда Штрауса в постановке Флорентин Клеппер.
24 мая
С 2:30 (24 мая) до 1:30 (25 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись “Фауста”. Действие перенесено в первую половину ХХ века, а главным героем становится физик-ядерщик, участвовавший в создании атомной бомбы. Режиссер Дез Макануфф, в ролях — Йонас Кауфман, Марина Поплавская, Рене Папе.
В 11:00 Белгородский театр кукол покажет спектакль “Абрикосовое дерево” по мотивам народной армянской сказки.
В 11:00 Владимирский театр кукол предлагает подключиться к трансляции детского спектакля “Малыш и Карлсон, который живет на крыше”. Режиссер-постановщик — Сергей Ерофеев.
День
В 15:00 санкт-петербургский ТЮЗ им. Брянцева приглашает на трансляцию мюзикла “Кентервильское привидение” по мотивам одноименной сказки Оскара Уайльда. Режиссер — Виктор Крамер.
В 16:00 в Электротеатре Станиславский покажут запись спектакля "Подсолнухи" Бориса Юхананова по пьесе Теннесси Уильямса с Лией Ахеджаковой и Виктором Гвоздицким.
В 17:00 стартует музыкальный марафон "Не выходи из комнаты" в честь 80-го юбилея со дня рождения Иосифа Бродского. В концерте участвуют Баста, Александр Васильев из группы "Сплин", Диана Арбенина, Андрей Макаревич, Noize MC, Billy’s Band. После выступлений обещают премьеру отрывка из документального фильма "Часть речи. 2020", посвященного поэту.
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, МоскваСергей Берментьев. "Иосиф Бродский"
© Фото : предоставлено Мультимедиа Арт Музеем, Москва
Сергей Берментьев. "Иосиф Бродский"
В 17:00 Пермский Театр-Театр запланировал показ мюзикла “Карлик нос”. Постановку Бориса Мильграма по мотивам одноименного произведения Вильгельма Гауфа в переводе Анны Ганзен в прошлом году восемь раз номинировали на “Золотую маску”.
В 17:00 Сатирикон приглашает на спектакль “Макбетт”. Для своего московского дебюта режиссер Юрий Бутусов выбрал пьесу Эжена Ионеско, которая никогда раньше не ставилась в России.
В 17:00 Пушкинский театральный фестиваль планирует трансляцию "Сказки о попе и работнике его Балде" Национального театра Карелии. Главные герои — шесть персонажей-подростков, которые представят свою версию классического пушкинского произведения.
В 18:00 театр Пушкина покажет спектакль Нины Чусовой "Вий". Хрестоматийной постановка по Гоголю точно не получилась, зато мистики здесь хватает. В ролях — Павел Деревянко, Виктория Исакова.
© Предоставлено агентством "Культурный проект"Фестиваль "Театральная паутина"
© Предоставлено агентством "Культурный проект"
Фестиваль "Театральная паутина"
В 18:00 в Ленкоме начнется показ спектакля "Странный народ эти взрослые". Сценическая фантазия по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Роли исполняют Евгений Герасимов, Алексей Поляков, Татьяна Збруева.
Вечер
В 19:00 в МХТ начнется вечер "Наш Ефремов", посвященный 90-летию со дня рождения великого актера, режиссера и театрального деятеля Олега Ефремова.
В 19:00 в МДТ — Театре Европы начнется трансляция постановки Льва Додина по мотивам романа Андрея Платонова “Чевенгур”, лауреата премий “Золотая маска” и “Золотой софит”. В ролях — Петр Семак, Михаил Самочко, Олег Гаянов и другие.
© Малый драматический театр - Театр ЕвропыСцена из спектакля "Чевенгур" в постановке Льва Додина. Малый драматический театр - Театр Европы
© Малый драматический театр - Театр Европы
Сцена из спектакля "Чевенгур" в постановке Льва Додина. Малый драматический театр - Театр Европы
В 19:00 Пушкинский театральный фестиваль подготовил трансляцию постановки "Зулейха открывает глаза" по одноименному бестселлеру современной писательницы Гузели Яхиной. Режиссер Айрат Абушахманов из Башкирского академического театра драмы представит свою версию нашумевшего произведения. Спектакль исполняется на башкирском языке с русскими субтитрами.
В 19:00 проект "Большие гастроли-онлайн" приглашает на “Баядерку” в Пермском театре оперы и балета.
В 19:00 Мариинский театр начнет трансляцию оперы Родиона Щедрина “Очарованный странник”. Дирижер — Валерий Гергиев.
В 19:00 Театр Наций представляет своего “Калигулу”. В постановке литовского режиссера Эймунтаса Някрошюса играют Мария Миронова, Евгений Ткачук, Игорь Гордин. Исполнитель заглавной роли Евгений Миронов получил за нее "Золотую маску".
Сцена из спектакля "Калигула"
В 19:00 Театр Ленсовета покажет постановку "Бродский. Изгнание". Режиссер Инесса Перелыгина-Владимирова работала над спектаклем вместе с Олегом Леваковым. Причем не только написала эту инсценировку с фрагментами из поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор" и документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским", но и исполнила одну из ролей.
В 19:00 Новая опера представляет постановку “Проданная невеста” чешского композитора Бедржиха Сметаны.
В 20:00 в Гоголь-центре начинается спектакль “Кафка”. Взгляд Кирилла Серебренникова на одного из самых необычных писателей ХХ века, автора “Замка” и “Процесса”. Премьера состоялась в 2016 году, заглавную роль в театральном байопике исполняет Семен Штейнберг.
В 20.00 Гамбургский театр талия открывает доступ к записи спектакля "Фронт — На западном фронте без перемен". Режиссер Люк Персеваль, премьера состоялась в 2014 году.
В 21:00 Венская опера запланировала показ "Волшебной флейты" Моцарта в постановке Моше Лейзера и Патриса Корье. В ролях — Йорг Шнайдер, Рене Папе, Хила Фахима и Ольга Бессмертная, дирижер — Адам Фишер.
В 21:50 Комеди Франсез покажет “Ромео и Джульетту” Эрика Руфа, запись 2016 года. Действие перенесено в 30-е годы в один из беднейших районов южной Италии, где правит мафия.
В 22:00 можно посмотреть “Жизель” Акрама Хана в исполнении труппы "Английский национальный балет". В своей работе известный хореограф обращается к техникам древнего индийского танца, что позволило осовременить знакомый сюжет балета Адольфа Адана.