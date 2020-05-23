Что смотреть онлайн 23 и 24 мая. Расписание трансляций на выходные

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Главные события этих майских выходных сосредоточены вокруг юбилея Иосифа Бродского, но также в спиcке must-see концерт Владимира Преснякова, “Калигула” в Театре Наций, “Кафка” в Гоголь-центре, "Жизель" в Мариинке и Акрама Хана. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в традиционной подборке РИА Новости.