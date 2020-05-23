Zivert представила в Сети обновленную версию песни Fly и клип на нее

"Спасибо тебе, Дань, за то, что стал частью перерождения одной из любимых моих песен и за те важные краски, которые ты в нее привнес. Рядом с такими людьми, как ты и твоя прекрасная команда, ощущаешь полет, легкий и невесомый, как само небо", — написала исполнительница в инстаграме.