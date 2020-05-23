Zivert представила в Сети обновленную версию песни Fly и клип на нее

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская поп-певица Zivert (Юлия Зиверт) представила в Сети обновленную версию трека Fly (теперь он называется Fly 2), в записи которого принял участие музыкант NILETTO (Данил Прытков, автор хита "Любимка"), и клип на него.
"Спасибо тебе, Дань, за то, что стал частью перерождения одной из любимых моих песен и за те важные краски, которые ты в нее привнес. Рядом с такими людьми, как ты и твоя прекрасная команда, ощущаешь полет, легкий и невесомый, как само небо", — написала исполнительница в инстаграме.
Оригинальная песня была представлена осенью 2019 года и вошла в мини-альбом певицы Vinyl #1. Сейчас спокойный клубный трек звучит более свежо и энергично, а куплеты с Zivert зачитывает еще и NILETTO. На видео исполнители дурачатся в мешковатых толстовках и куртках на смотровой площадке около РАН.
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых платформах.
" Fly 2 можете найти повсюду, врубить на полную и лететь, так далеко, насколько можете отпустить все свои мысли. Хочу, чтобы вам было хорошо", — заявила Юлия Зиверт.
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