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Культура
2020-05-23T01:21
https://ria.ru/20200523/1571862441.html
Zivert представила в Сети обновленную версию песни Fly и клип на нее
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571862803_51:0:1256:678_1036x0_80_0_0_61037c33ebe1b18542931d7823146de0.jpg
РИА Новости

Zivert представила в Сети обновленную версию песни Fly и клип на нее

01:21 23.05.2020
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская поп-певица Zivert (Юлия Зиверт) представила в Сети обновленную версию трека Fly (теперь он называется Fly 2), в записи которого принял участие музыкант NILETTO (Данил Прытков, автор хита "Любимка"), и клип на него.

"Спасибо тебе, Дань, за то, что стал частью перерождения одной из любимых моих песен и за те важные краски, которые ты в нее привнес. Рядом с такими людьми, как ты и твоя прекрасная команда, ощущаешь полет, легкий и невесомый, как само небо", — написала исполнительница в инстаграме.

Оригинальная песня была представлена осенью 2019 года и вошла в мини-альбом певицы Vinyl #1. Сейчас спокойный клубный трек звучит более свежо и энергично, а куплеты с Zivert зачитывает еще и NILETTO. На видео исполнители дурачатся в мешковатых толстовках и куртках на смотровой площадке около РАН.
Послушать или скачать трек можно на всех цифровых платформах.

" Fly 2 можете найти повсюду, врубить на полную и лететь, так далеко, насколько можете отпустить все свои мысли. Хочу, чтобы вам было хорошо", — заявила Юлия Зиверт.

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