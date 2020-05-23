СМИ: голливудские актеры обсудят с врачами проблемы, связанные с COVID-19

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Некоторые голливудские актеры согласились поучаствовать во всемирной кампании Некоторые голливудские актеры согласились поучаствовать во всемирной кампании #PassTheMic , созданной некоммерческой организацией ONE Campaign. Вместе с врачам и экспертами они будут обсуждать на своих страницах в инстаграме основные проблемы, связанные с глобальной пандемей коронавируса, сообщает Forbes.

Первой к проекту присоединилась Джулия Робертс. Обладательница премии "Оскар" пообщалась с ученым и главным инфекционистом США Энтони Фаучи. Во время беседы она сказала, что в ее глазах доктор — "настоящий герой", и спросила, как сейчас должны вести себя люди.

"Научные данные указывают на то, что самоизоляция и социальное дистанцирование сработало, но не полностью", — ответил Фаучи. — Поэтому на данном этапе не время рисковать и отступать".

Президент и исполнительный директор ONE Campaign Гейл Смит заявил, что им необходимо глобальное сотрудничество, чтобы помочь тем, кто в наименьшей степени способен противостоять этой непростой ситуации.

"Никто из нас не в безопасности, пока все мы не будем защищены", — прокомментировал Смит.

По информации издания, акция, организованная компанией ONE Campaign, продлиться в течение следующих трех недель. В это время эксперты поделятся научными фактами и обсудят стратегии по борьбе с пандемией на странице Хью Джекмана, Сары Джессики Паркер, Милли Бобби Браун, Дэвида Ойелоуо, Конни Бриттон, Риты Уилсон и других.