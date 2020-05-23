Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рэпер Suga (Мин Юнги) из южнокорейской группы BTS представил в Сети второй сольный альбом D-2 под псевдонимом Agust D и опубликовал на YouTube клип на заглавный трек "Daechwita".

В трек-листе десять композиций на корейском языке. В записи некоторых из них участвовали: RM, NiiHWA, MAX и Nell's King Jong Wan.

Все песни соединены в один большой рассказ, в котором рэпер делится со слушателями мыслями о том, кем он себя сейчас ощущает и как изменилось его восприятие мира. По словам Agust D, в отличие от смелого дебютного альбома 2016 года, этот получился "более спокойным".