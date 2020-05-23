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Культура
2020-05-23T04:36
https://ria.ru/20200523/1571852296.html
Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571852860_307:0:1256:534_1036x0_80_0_0_03b89cd6116614629d936c83de18ebcb.jpg
РИА Новости

Участник BTS представил в Сети новый сольный альбом D-2 и клип

04:36 23.05.2020
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рэпер Suga (Мин Юнги) из южнокорейской группы BTS представил в Сети второй сольный альбом D-2 под псевдонимом Agust D и опубликовал на YouTube клип на заглавный трек "Daechwita".
В трек-листе десять композиций на корейском языке. В записи некоторых из них участвовали: RM, NiiHWA, MAX и Nell's King Jong Wan.
"На самом деле я хотел сотрудничать с гораздо большим количеством артистов, но некоторые были недоступны из-за личных обстоятельств. Надеюсь, я смогу поработать с ними в следующий раз", — прокомментировал музыкант.
Все песни соединены в один большой рассказ, в котором рэпер делится со слушателями мыслями о том, кем он себя сейчас ощущает и как изменилось его восприятие мира. По словам Agust D, в отличие от смелого дебютного альбома 2016 года, этот получился "более спокойным".
На видео, снятом в стиле исторической драмы, исполнитель изображает короля Кореи, который прогуливается по улицам одной из провинций.
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