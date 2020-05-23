С прибытием! Какие перелетные птицы вернулись в Москву

Звание самого лучшего и известного певца на природных территориях столицы давно и прочно закреплено за соловьем. В Москву птицы этого вида прилетают поздней весной, когда на деревьях и кустарниках распускается листва. Соловьи – достаточно скрытный вид, поэтому густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из которого удобно давать концерты.
В Москве соловьи чаще всего облюбовывают природные парки и скверы с густой кустарниковой растительностью, иногда их голоса можно услышать в хорошо озелененных жилых дворах. При этом песни птиц-исполнителей предназначены вовсе не для людских ушей. Своими трелями самцы обозначают территорию будущего гнезда, а также привлекают самок. Как отмечают в "Мосприроде", если в первые недели соловьи поют практически без остановки, то после появления птенцов "выступают" все меньше, а к июлю замолкают совсем.
По данным "Мосприроды", за последние годы количество соловьев в Москве значительно выросло: от 182 особей в 2016 году до почти 400 в 2019-м. Их численность растет благодаря появлению новых парков и скверов в черте города и развитию природных зон, считают специалисты учреждения.
Звание самого лучшего и известного певца на природных территориях столицы давно и прочно закреплено за соловьем. В Москву птицы этого вида прилетают поздней весной, когда на деревьях и кустарниках распускается листва. Соловьи – достаточно скрытный вид, поэтому густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из которого удобно давать концерты.
В Москве соловьи чаще всего облюбовывают природные парки и скверы с густой кустарниковой растительностью, иногда их голоса можно услышать в хорошо озелененных жилых дворах. При этом песни птиц-исполнителей предназначены вовсе не для людских ушей. Своими трелями самцы обозначают территорию будущего гнезда, а также привлекают самок. Как отмечают в "Мосприроде", если в первые недели соловьи поют практически без остановки, то после появления птенцов "выступают" все меньше, а к июлю замолкают совсем.
По данным "Мосприроды", за последние годы количество соловьев в Москве значительно выросло: от 182 особей в 2016 году до почти 400 в 2019-м. Их численность растет благодаря появлению новых парков и скверов в черте города и развитию природных зон, считают специалисты учреждения.
Варакушка получила свое необычное имя от старорусского слова "варакушить", что значит "передразнивать". Эта небольшая птичка, по сути, пересмешник: она заимствует "отрывки" из песен других пернатых особей и разбавляет их своими трелями. Как и соловья, заметить варакушку непросто, так как она предпочитает прятаться в зарослях, но ее пение слышно издалека благодаря громкому исполнению.
Обычно варакушки поселяются недалеко от воды: в долинах рек, у озер или прудов с густой растительностью по берегам. Этот вид птиц не занесен в Красную книгу, однако он входит в список животных, за которыми в Москве осуществляются регулярные наблюдения и контроль.
Варакушка получила свое необычное имя от старорусского слова "варакушить", что значит "передразнивать". Эта небольшая птичка, по сути, пересмешник: она заимствует "отрывки" из песен других пернатых особей и разбавляет их своими трелями. Как и соловья, заметить варакушку непросто, так как она предпочитает прятаться в зарослях, но ее пение слышно издалека благодаря громкому исполнению.
Обычно варакушки поселяются недалеко от воды: в долинах рек, у озер или прудов с густой растительностью по берегам. Этот вид птиц не занесен в Красную книгу, однако он входит в список животных, за которыми в Москве осуществляются регулярные наблюдения и контроль.
В этом году специалисты "Мосприроды" обнаружили на территории природного памятника "Вашутинское мезотрофное болото" гнезда ремеза — небольшой певчей птички, занесенной в Красную книгу Москвы. Этот вид охраняется в столице с 1978 года.
Ремез уступает по размерам даже такой крошечной птице, как воробей. У него острый клюв, красно-бурая спинка и серая голова. Эти птицы носят своеобразные маски — перья вокруг глаз у них темного цвета. Ремезы вьют очень необычные гнезда из растительного пуха, травинок и паутины, похожие на мягкие рукавички. Если повезет, их можно увидеть на плакучих деревьях, таких как ольха, береза или ракит вблизи низинных болот.
В этом году специалисты "Мосприроды" обнаружили на территории природного памятника "Вашутинское мезотрофное болото" гнезда ремеза — небольшой певчей птички, занесенной в Красную книгу Москвы. Этот вид охраняется в столице с 1978 года.
Ремез уступает по размерам даже такой крошечной птице, как воробей. У него острый клюв, красно-бурая спинка и серая голова. Эти птицы носят своеобразные маски — перья вокруг глаз у них темного цвета. Ремезы вьют очень необычные гнезда из растительного пуха, травинок и паутины, похожие на мягкие рукавички. Если повезет, их можно увидеть на плакучих деревьях, таких как ольха, береза или ракит вблизи низинных болот.
Весной в Москву также возвращаются водоплавающие птицы, некоторые из которых относятся к редким видам. Одна из таких птиц — камышница, также известная как водяная курочка. По данным "Мосприроды", в последние годы камышница предпочитает гнездиться в крупных природно-исторических парках: "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Камышница входит в число краснокнижных представителей водоплавающих столицы, поэтому в течение всего сезона специалисты "Мосприроды" будут вести наблюдения за этим видом.
Весной в Москву также возвращаются водоплавающие птицы, некоторые из которых относятся к редким видам. Одна из таких птиц — камышница, также известная как водяная курочка. По данным "Мосприроды", в последние годы камышница предпочитает гнездиться в крупных природно-исторических парках: "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Камышница входит в число краснокнижных представителей водоплавающих столицы, поэтому в течение всего сезона специалисты "Мосприроды" будут вести наблюдения за этим видом.
В начале мая специалисты "Мосприроды" обнаружили еще одно редкое водоплавающее на Нижнем Кузьминском пруду в Москве — широконоску. Своим именем эта утка обязана своему выдающемуся клюву. В "Мосприроде" отметили, что появление этого вида на природных территориях столицы — настоящая редкость, так как широконоскам для жизни требуются большие водоемы с хорошими зелеными укрытиями, а также полное отсутствие беспокойства со стороны людей. Так как сейчас парки и заповедники Москвы закрыты для посещения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и количество посетителей свелось к минимуму, широконоски смогли почувствовать себя настоящими хозяевами положения.
В начале мая специалисты "Мосприроды" обнаружили еще одно редкое водоплавающее на Нижнем Кузьминском пруду в Москве — широконоску. Своим именем эта утка обязана своему выдающемуся клюву. В "Мосприроде" отметили, что появление этого вида на природных территориях столицы — настоящая редкость, так как широконоскам для жизни требуются большие водоемы с хорошими зелеными укрытиями, а также полное отсутствие беспокойства со стороны людей. Так как сейчас парки и заповедники Москвы закрыты для посещения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и количество посетителей свелось к минимуму, широконоски смогли почувствовать себя настоящими хозяевами положения.
С юга вернулись и мухоловки-пеструшки, их заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
Как и большинство птиц, мухоловки ведут малозаметный образ жизни. Они селятся в дуплах, трещинах в стволах деревьев, нишах под крышами. От свободных синичников, которые в холодные сезоны на природных территориях Москвы развешивают специалисты "Мосприроды", волонтеры и жители города, мухоловки тоже не отказываются.
С юга вернулись и мухоловки-пеструшки, их заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".
Как и большинство птиц, мухоловки ведут малозаметный образ жизни. Они селятся в дуплах, трещинах в стволах деревьев, нишах под крышами. От свободных синичников, которые в холодные сезоны на природных территориях Москвы развешивают специалисты "Мосприроды", волонтеры и жители города, мухоловки тоже не отказываются.
Одной из последних "майским рейсом" вернулась в Москву уникальная перелетная птица — желтоголовая трясогузка, внесенная в Красную книгу под первой категорией как исчезающий вид. За время наблюдений, по данным "Мосприроды", численность этого вида в столице не превышала 25 пар. Птица выделяется ярко-желтым оперением на голове и брюшке и может достигать 17 сантиметров в длину.
Одной из последних "майским рейсом" вернулась в Москву уникальная перелетная птица — желтоголовая трясогузка, внесенная в Красную книгу под первой категорией как исчезающий вид. За время наблюдений, по данным "Мосприроды", численность этого вида в столице не превышала 25 пар. Птица выделяется ярко-желтым оперением на голове и брюшке и может достигать 17 сантиметров в длину.
Луговой чекан — еще один редкий представитель пернатых, замеченный в Москве в мае. Он также внесен в Красную книгу, однако относится к третьей категории как уязвимый вид в городских условиях. В "Мосприроде" обратили внимание, что чеканы прилетели в последних рядах, так как для гнездования им необходима высокая луговая трава.
Впрочем, чеканы — не самые последние "возвращенцы". Хотя приближается лето, в Москве еще ожидают прилета чечевиц, коростелей, черных стрижей, иволг и зеленых пересмешек, которые обоснуются на природных территориях города до следующих холодов.
Луговой чекан — еще один редкий представитель пернатых, замеченный в Москве в мае. Он также внесен в Красную книгу, однако относится к третьей категории как уязвимый вид в городских условиях. В "Мосприроде" обратили внимание, что чеканы прилетели в последних рядах, так как для гнездования им необходима высокая луговая трава.
Впрочем, чеканы — не самые последние "возвращенцы". Хотя приближается лето, в Москве еще ожидают прилета чечевиц, коростелей, черных стрижей, иволг и зеленых пересмешек, которые обоснуются на природных территориях города до следующих холодов.