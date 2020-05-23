С прибытием! Какие перелетные птицы вернулись в Москву

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Звание самого лучшего и известного певца на природных территориях столицы давно и прочно закреплено за соловьем. В Москву птицы этого вида прилетают поздней весной, когда на деревьях и кустарниках распускается листва. Соловьи – достаточно скрытный вид, поэтому густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из которого удобно давать концерты.

В Москве соловьи чаще всего облюбовывают природные парки и скверы с густой кустарниковой растительностью, иногда их голоса можно услышать в хорошо озелененных жилых дворах. При этом песни птиц-исполнителей предназначены вовсе не для людских ушей. Своими трелями самцы обозначают территорию будущего гнезда, а также привлекают самок. Как отмечают в "Мосприроде", если в первые недели соловьи поют практически без остановки, то после появления птенцов "выступают" все меньше, а к июлю замолкают совсем.

По данным "Мосприроды", за последние годы количество соловьев в Москве значительно выросло: от 182 особей в 2016 году до почти 400 в 2019-м. Их численность растет благодаря появлению новых парков и скверов в черте города и развитию природных зон, считают специалисты учреждения.