Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-23T14:44
https://ria.ru/20200523/1571851498.html
С прибытием! Какие перелетные птицы вернулись в Москву
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571850547_0:174:1628:1090_1036x0_80_0_0_b4c2e683bd7aa16ad803c92e9201119e.jpg
РИА Новости

С прибытием! Какие перелетные птицы вернулись в Москву

09:00 23.05.2020 (обновлено: 14:44 23.05.2020)
3970
В Москве обитает около 90 видов перелетных птиц, большинство из которых уже вернулись на природные территории города после успешной зимовки. Специалисты департамента природопользования столицы и ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости, каких пернатых особей можно будет увидеть и услышать летом и какие из них занесены в Красную книгу.
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Звание самого лучшего и известного певца на природных территориях столицы давно и прочно закреплено за соловьем. В Москву птицы этого вида прилетают поздней весной, когда на деревьях и кустарниках распускается листва. Соловьи – достаточно скрытный вид, поэтому густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из которого удобно давать концерты.

В Москве соловьи чаще всего облюбовывают природные парки и скверы с густой кустарниковой растительностью, иногда их голоса можно услышать в хорошо озелененных жилых дворах. При этом песни птиц-исполнителей предназначены вовсе не для людских ушей. Своими трелями самцы обозначают территорию будущего гнезда, а также привлекают самок. Как отмечают в "Мосприроде", если в первые недели соловьи поют практически без остановки, то после появления птенцов "выступают" все меньше, а к июлю замолкают совсем.

По данным "Мосприроды", за последние годы количество соловьев в Москве значительно выросло: от 182 особей в 2016 году до почти 400 в 2019-м. Их численность растет благодаря появлению новых парков и скверов в черте города и развитию природных зон, считают специалисты учреждения.

Соловей в Москве
1 из 8

Звание самого лучшего и известного певца на природных территориях столицы давно и прочно закреплено за соловьем. В Москву птицы этого вида прилетают поздней весной, когда на деревьях и кустарниках распускается листва. Соловьи – достаточно скрытный вид, поэтому густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из которого удобно давать концерты.

В Москве соловьи чаще всего облюбовывают природные парки и скверы с густой кустарниковой растительностью, иногда их голоса можно услышать в хорошо озелененных жилых дворах. При этом песни птиц-исполнителей предназначены вовсе не для людских ушей. Своими трелями самцы обозначают территорию будущего гнезда, а также привлекают самок. Как отмечают в "Мосприроде", если в первые недели соловьи поют практически без остановки, то после появления птенцов "выступают" все меньше, а к июлю замолкают совсем.

По данным "Мосприроды", за последние годы количество соловьев в Москве значительно выросло: от 182 особей в 2016 году до почти 400 в 2019-м. Их численность растет благодаря появлению новых парков и скверов в черте города и развитию природных зон, считают специалисты учреждения.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Варакушка получила свое необычное имя от старорусского слова "варакушить", что значит "передразнивать". Эта небольшая птичка, по сути, пересмешник: она заимствует "отрывки" из песен других пернатых особей и разбавляет их своими трелями. Как и соловья, заметить варакушку непросто, так как она предпочитает прятаться в зарослях, но ее пение слышно издалека благодаря громкому исполнению.

Обычно варакушки поселяются недалеко от воды: в долинах рек, у озер или прудов с густой растительностью по берегам. Этот вид птиц не занесен в Красную книгу, однако он входит в список животных, за которыми в Москве осуществляются регулярные наблюдения и контроль.

Варакушка в Москве
2 из 8

Варакушка получила свое необычное имя от старорусского слова "варакушить", что значит "передразнивать". Эта небольшая птичка, по сути, пересмешник: она заимствует "отрывки" из песен других пернатых особей и разбавляет их своими трелями. Как и соловья, заметить варакушку непросто, так как она предпочитает прятаться в зарослях, но ее пение слышно издалека благодаря громкому исполнению.

Обычно варакушки поселяются недалеко от воды: в долинах рек, у озер или прудов с густой растительностью по берегам. Этот вид птиц не занесен в Красную книгу, однако он входит в список животных, за которыми в Москве осуществляются регулярные наблюдения и контроль.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В этом году специалисты "Мосприроды" обнаружили на территории природного памятника "Вашутинское мезотрофное болото" гнезда ремеза — небольшой певчей птички, занесенной в Красную книгу Москвы. Этот вид охраняется в столице с 1978 года.

Ремез уступает по размерам даже такой крошечной птице, как воробей. У него острый клюв, красно-бурая спинка и серая голова. Эти птицы носят своеобразные маски — перья вокруг глаз у них темного цвета. Ремезы вьют очень необычные гнезда из растительного пуха, травинок и паутины, похожие на мягкие рукавички. Если повезет, их можно увидеть на плакучих деревьях, таких как ольха, береза или ракит вблизи низинных болот.

Ремез в Москве
3 из 8

В этом году специалисты "Мосприроды" обнаружили на территории природного памятника "Вашутинское мезотрофное болото" гнезда ремеза — небольшой певчей птички, занесенной в Красную книгу Москвы. Этот вид охраняется в столице с 1978 года.

Ремез уступает по размерам даже такой крошечной птице, как воробей. У него острый клюв, красно-бурая спинка и серая голова. Эти птицы носят своеобразные маски — перья вокруг глаз у них темного цвета. Ремезы вьют очень необычные гнезда из растительного пуха, травинок и паутины, похожие на мягкие рукавички. Если повезет, их можно увидеть на плакучих деревьях, таких как ольха, береза или ракит вблизи низинных болот.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Весной в Москву также возвращаются водоплавающие птицы, некоторые из которых относятся к редким видам. Одна из таких птиц — камышница, также известная как водяная курочка. По данным "Мосприроды", в последние годы камышница предпочитает гнездиться в крупных природно-исторических парках: "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Камышница входит в число краснокнижных представителей водоплавающих столицы, поэтому в течение всего сезона специалисты "Мосприроды" будут вести наблюдения за этим видом.

Камышница в Москве
4 из 8

Весной в Москву также возвращаются водоплавающие птицы, некоторые из которых относятся к редким видам. Одна из таких птиц — камышница, также известная как водяная курочка. По данным "Мосприроды", в последние годы камышница предпочитает гнездиться в крупных природно-исторических парках: "Кузьминки-Люблино", "Москворецкий", "Косинский", "Останкино". Камышница входит в число краснокнижных представителей водоплавающих столицы, поэтому в течение всего сезона специалисты "Мосприроды" будут вести наблюдения за этим видом.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В начале мая специалисты "Мосприроды" обнаружили еще одно редкое водоплавающее на Нижнем Кузьминском пруду в Москве — широконоску. Своим именем эта утка обязана своему выдающемуся клюву. В "Мосприроде" отметили, что появление этого вида на природных территориях столицы — настоящая редкость, так как широконоскам для жизни требуются большие водоемы с хорошими зелеными укрытиями, а также полное отсутствие беспокойства со стороны людей. Так как сейчас парки и заповедники Москвы закрыты для посещения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и количество посетителей свелось к минимуму, широконоски смогли почувствовать себя настоящими хозяевами положения.

Широконоска в Москве
5 из 8

В начале мая специалисты "Мосприроды" обнаружили еще одно редкое водоплавающее на Нижнем Кузьминском пруду в Москве — широконоску. Своим именем эта утка обязана своему выдающемуся клюву. В "Мосприроде" отметили, что появление этого вида на природных территориях столицы — настоящая редкость, так как широконоскам для жизни требуются большие водоемы с хорошими зелеными укрытиями, а также полное отсутствие беспокойства со стороны людей. Так как сейчас парки и заповедники Москвы закрыты для посещения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и количество посетителей свелось к минимуму, широконоски смогли почувствовать себя настоящими хозяевами положения.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

С юга вернулись и мухоловки-пеструшки, их заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

Как и большинство птиц, мухоловки ведут малозаметный образ жизни. Они селятся в дуплах, трещинах в стволах деревьев, нишах под крышами. От свободных синичников, которые в холодные сезоны на природных территориях Москвы развешивают специалисты "Мосприроды", волонтеры и жители города, мухоловки тоже не отказываются.

Мухоловка в Москве
6 из 8

С юга вернулись и мухоловки-пеструшки, их заметили в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

Как и большинство птиц, мухоловки ведут малозаметный образ жизни. Они селятся в дуплах, трещинах в стволах деревьев, нишах под крышами. От свободных синичников, которые в холодные сезоны на природных территориях Москвы развешивают специалисты "Мосприроды", волонтеры и жители города, мухоловки тоже не отказываются.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Одной из последних "майским рейсом" вернулась в Москву уникальная перелетная птица — желтоголовая трясогузка, внесенная в Красную книгу под первой категорией как исчезающий вид. За время наблюдений, по данным "Мосприроды", численность этого вида в столице не превышала 25 пар. Птица выделяется ярко-желтым оперением на голове и брюшке и может достигать 17 сантиметров в длину.

Желтоголовая трясогузка в Москве
7 из 8

Одной из последних "майским рейсом" вернулась в Москву уникальная перелетная птица — желтоголовая трясогузка, внесенная в Красную книгу под первой категорией как исчезающий вид. За время наблюдений, по данным "Мосприроды", численность этого вида в столице не превышала 25 пар. Птица выделяется ярко-желтым оперением на голове и брюшке и может достигать 17 сантиметров в длину.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Луговой чекан — еще один редкий представитель пернатых, замеченный в Москве в мае. Он также внесен в Красную книгу, однако относится к третьей категории как уязвимый вид в городских условиях. В "Мосприроде" обратили внимание, что чеканы прилетели в последних рядах, так как для гнездования им необходима высокая луговая трава.

Впрочем, чеканы — не самые последние "возвращенцы". Хотя приближается лето, в Москве еще ожидают прилета чечевиц, коростелей, черных стрижей, иволг и зеленых пересмешек, которые обоснуются на природных территориях города до следующих холодов.

Луговой чекан в Москве
8 из 8

Луговой чекан — еще один редкий представитель пернатых, замеченный в Москве в мае. Он также внесен в Красную книгу, однако относится к третьей категории как уязвимый вид в городских условиях. В "Мосприроде" обратили внимание, что чеканы прилетели в последних рядах, так как для гнездования им необходима высокая луговая трава.

Впрочем, чеканы — не самые последние "возвращенцы". Хотя приближается лето, в Москве еще ожидают прилета чечевиц, коростелей, черных стрижей, иволг и зеленых пересмешек, которые обоснуются на природных территориях города до следующих холодов.

© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
13713003
Обсудить 0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поручил проработать уплату акциза на топливо при реализации на АЗС
Загрязненная акватория Москвы-реки в районе Красногорска
Власти Подмосковья выяснят причины загрязнения Москвы-реки в Красногорске
Российские рубли
"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты
Россия — страна возможностей
Прокачать себя и карьеру: как помогает "Россия — страна возможностей"
Самка рыси в Кроноцком заповеднике
В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь
Сотрудники полиции и участники ЛГБТ-парада в Будапеште, Венгрия
Остановит ли трансгендеров железный занавес?
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
Певица Наргиз Закирова
Наргиз — о доме в Нью-Йорке, навязчивом сервисе и самой романтичной ночи
Президент США Барак Обама на пресс-конференции в Белом доме
"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы
Автомобиль Следственного комитета России
В Красноярском крае мать с ребенком погибли, провалившись в септик
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на "чудовищное положение" артистов
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Работы по благоустройству
В Мурманской области стартовал проект оплачиваемых общественных работ
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
02:39Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат
02:32Дипломаты призвали Блумберг извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Лента новостейМолния