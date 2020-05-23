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2020-05-23T09:27
https://ria.ru/20200523/1571851282.html
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
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РИА Новости

Выбрали момент: США закупились российской нефтью

08:00 23.05.2020 (обновлено: 09:27 23.05.2020)
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© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
© AP Photo / Eric Gay
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Максим Рубченко. В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти. Почему американцы даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.

Кризис в помощь

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, в Мексиканском заливе сейчас находятся танкеры Sea Puma, Iasonas и Searunner, доставившие сырье из Усть-Луги, а к Филадельфии подходит Delta Maria, загруженный в Новороссийске.
Кроме того, в США из Усть-Луги направляются танкеры Aristea и Navig8 Precision, а из Новороссийска — NS Corona. Все они относятся к классу Aframax, то есть способны транспортировать по 900 тысяч баррелей сырой нефти. Таким образом, американские НПЗ получат более шести миллионов баррелей сырья из России — почти вдвое больше, чем в феврале (3,3 миллиона).
По мнению аналитиков, нефтепереработчики воспользовались обвалом котировок в начале апреля, когда Urals упала до десяти долларов за баррель, и закупили побольше.
Примечательно, что апрельский обвал цен был вызван опасениями аналитиков, что к июню все нефтехранилища переполнятся и сырье просто будет негде хранить. Как видим, американцев это не смутило.
Им пришлось пойти на риск, поскольку выбора просто не было. Дело в том, что крупнейшие американские НПЗ не могут работать на легкой нефти, поступающей из Западного Техаса и со сланцевых месторождений. Эти предприятия спроектированы под сернистые сорта, поэтому легкую нефть необходимо смешивать с тяжелой, которую раньше закупали в Венесуэле.
Но в январе прошлого года Дональд Трамп ввел санкции против Каракаса. В результате экспорт венесуэльской нефти сократился на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки.
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Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в США, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.
Однако у американцев возникла проблема из-за соглашения ОПЕК+. Россия не могла увеличивать добычу и экспорт, так что тяжелые сорта на международных рынках были в дефиците. Тогда в ход пошел российский мазут.

Остатки сладки

С технологической точки зрения мазут — жидкость, остающаяся после того, как из нефти извлекли легкие фракции: керосин, бензин и газолин. Сделать это до конца очень трудно, так что всегда еще можно кое-что выжать.
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В США нефтепереработка самая продвинутая в мире: мощнейшие вакуумные дистилляторы позволяют добывать из нефтяных остатков приличные объемы легких фракций. "Мазут из России помог компенсировать коллапс поставок высокосернистого топлива из Венесуэлы", — констатируют аналитики американской компании Vortexa.
Так мазут стал главным энергоносителем, экспортируемым из России в США. По данным Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), в феврале американцы купили нашей нефти на 20% больше, чем годом ранее (114 тысяч баррелей в день против 86 тысяч). А импорт нефтепродуктов — то есть мазута — подскочил почти втрое: с 221 тысячи до 614 тысяч баррелей в сутки.
Приостановка соглашения ОПЕК+ в марте и апреле помогла американцам закупиться российской нефтью по максимуму и по выгодным ценам, так что в таможенной статистике мы, вероятно, увидим провал в экспорте мазута. Но ненадолго: новые договоренности об ограничении добычи, вступившие в силу в мае, заставят США вновь наращивать импорт мазута. Тем более что цена Urals выросла и сегодня превышает котировки Brent.
Надо добавить, что одновременно с семью танкерами из России к побережью США приближаются более 30 танкеров из Саудовской Аравии. Между тем кризис с нефтехранилищами и перевалочными мощностями никуда не делся. Так что американцам предстоит выбор — чью нефть разгружать и закачивать в емкости в первую очередь.
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Просто отказаться от законтрактованного сырья американцы не могут. Один из возможных вариантов выхода из ситуации, о котором упоминал Дональд Трамп, — введение пошлин на саудовскую нефть. В Эр-Рияде этому точно не обрадуются.
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Дональд ТрампUralsОПЕКВенесуэлаBrentСШАЭкономика
Популярные комментарии
когда уже этот идиотизм закончится.На нас по поводу и высосаные из пальца санкции.мы им нефть.
23 мая, 08:30
ЛТЛунатик_на_Марсе Трампович
2421009
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