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Туризм
2020-05-23T18:22
https://ria.ru/20200523/1571833312.html
Эксперты рассказали, когда в Египет могут вернуться иностранные туристы
https://cdn25.img.ria.ru/images/151312/39/1513123910_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_09879d3ee00a8bceebcb893f03806abb.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, когда в Египет могут вернуться иностранные туристы

18:22 23.05.2020
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Египте возобновилась работа отелей, но лишь для внутреннего рынка. Власти страны рассказали, на каких условиях вернется в страну иностранный туризм, сообщает АТОР.
Министр туризма Халед Аль-Анани инспектирует курортные гостиницы: сертификаты "здоровья" обещают выдать только тем, кто на 100 процентов соблюдает все требования. Тем отелям, кто рискнет открыться без разрешения, грозит отзыв лицензии.
Заявки на получение "антивирусных" сертификатов подали 173 места размещения: больше всего таких "передовиков" в Хургаде (66). Однако сертификат гарантирован не всем: на Южном Синае только семь из 10 гостиниц прошли проверку, в Хургаде — три из пяти.
По словам Аль-Анани, "безупречное выполнение" отелями всех требований вкупе со снижением количества новых заражений Covid-19 в стране являются основными условиями для возвращения иностранных гостей в Египет.
На базе внутреннего туризма власти страны хотят отработать "антивирусные" протоколы. Как минимум, в ближайшие шесть недель гостиницы будут работать только для местных жителей. В начале июля эта практика будет проанализирована и, возможно, принято решение о перезапуске иностранного туризма.
По словам министра, сейчас переговоры идут с 20 странами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия.
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По оценке немецких туроператоров, если ситуация с COVID-19 в Египте стабилизируется, то туристическая перевозка из Германии вернется в эту страну в октябре.
Российские эксперты, близкие к авиаотрасли, говорят, что возвращение полноценного авиасообщения РФ с Египтом "на повестке дня сейчас не стоит". Однако не исключено, что в осеннем периоде к рассмотрению "египетского вопроса" снова вернутся, чтобы в зимнем сезоне "поддержать перевозчиков и туроператоров".
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