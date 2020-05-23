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Туризм
2020-05-23T00:45
https://ria.ru/20200523/1571830965.html
В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь
https://cdn24.img.ria.ru/images/103663/94/1036639456_0:32:800:482_1036x0_80_0_0_3c65dc4e750244bbb6da926215ccdb89.jpg
РИА Новости

В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь

00:45 23.05.2020
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© Фото : Григорий МаркевичСамка рыси в Кроноцком заповеднике
Самка рыси в Кроноцком заповеднике
© Фото : Григорий Маркевич
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео рыси, которая попала в фотоловушку в районе Долины гейзеров.
На одной из смотровых площадок инспекторы заказника увидели следы пребывания сначала рыси, а потом — лисицы. "Видимо, это их излюбленное место, — рассказывает Евгения Волкова, инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — С государственным инспектором заповедника Леонтием Подставиным мы решили установить фотоловушку, и в первую же ночь попалась рысь! В округе мы встречаем много зайцев и их следов. А теперь ходит толстая рысь".
В декабре 2011 года такая же дикая кошка привела подросших котят в Долину гейзеров. Ученые надеются, что, возможно, и восточносибирская рысь, попавшая в объектив фотоловушки, выведет здесь потомство.
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