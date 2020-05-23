В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь

На одной из смотровых площадок инспекторы заказника увидели следы пребывания сначала рыси, а потом — лисицы. "Видимо, это их излюбленное место, — рассказывает Евгения Волкова, инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — С государственным инспектором заповедника Леонтием Подставиным мы решили установить фотоловушку, и в первую же ночь попалась рысь! В округе мы встречаем много зайцев и их следов. А теперь ходит толстая рысь".