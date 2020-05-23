В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали видео рыси, которая попала в фотоловушку в районе Долины гейзеров.
На одной из смотровых площадок инспекторы заказника увидели следы пребывания сначала рыси, а потом — лисицы. "Видимо, это их излюбленное место, — рассказывает Евгения Волкова, инженер-исследователь кафедры зоологии позвоночных биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — С государственным инспектором заповедника Леонтием Подставиным мы решили установить фотоловушку, и в первую же ночь попалась рысь! В округе мы встречаем много зайцев и их следов. А теперь ходит толстая рысь".
В декабре 2011 года такая же дикая кошка привела подросших котят в Долину гейзеров. Ученые надеются, что, возможно, и восточносибирская рысь, попавшая в объектив фотоловушки, выведет здесь потомство.