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2020-05-23T16:33
https://ria.ru/20200523/1571802299.html
В Мурманской области стартовал проект оплачиваемых общественных работ
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РИА Новости

В Мурманской области стартовал проект оплачиваемых общественных работ

08:00 23.05.2020 (обновлено: 16:33 23.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРаботы по благоустройству
Работы по благоустройству
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. С 18 мая в Мурманской области заработал механизм оплачиваемых общественных работ. Финансовое вознаграждение труда будет производиться за счет средств областного бюджета с учетом фактически отработанного времени, при этом максимальный размер оплаты за полный отработанный месяц составит 41 848 рублей.
Как пояснили в Министерстве информационной политики Мурманской области, жители региона смогут заняться уборкой и благоустройством территорий, доставкой продуктов и корреспонденции. Кроме того, желающим готовы предложить малярные и плотницкие работы, дезинфекцию общественных территорий и вырубку кустарников. Отмечается, что все работы проводятся с соблюдением необходимых эпидемиологических требований.
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"Оценка потребности показала, что сегодня муниципалитеты готовы предложить более 1100 таких рабочих мест на 131 предприятии. Наиболее заинтересованными оказались города Мурманской области Апатиты, Кировск и Кандалакша", – уточнили в Министерстве информационной политики Мурманской области.
Прием вакансий и выдача направлений на общественные работы проводятся через центры занятости населения. Вакансии предоставляют предприятия, которые заключают соглашения с муниципалитетами.
В отделе содействия трудоустройству граждан Терского района Кандалакши РИА Новости подтвердили, что работы стартовали в начале этой недели. На данный момент там трудоустроены 23 человека. При этом из разных видов работ каждый может выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
"Все зависит от человека. Если человек хочет работать и он работящий, то он с большой радостью идет на эти работы. Если мы кому-то предлагаем, а ему эти работы не нужны, то он отказывается", — уточнил представитель отдела содействия трудоустройству граждан Терского района Кандалакши.
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На данный момент общественные работы рассчитаны на май — июнь, при этом в дальнейшем, возможно, эта практика будет продолжена.
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