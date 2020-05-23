"Мошенничество и фарс". Как "сговор с Кремлем" обернулся против Обамы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Пандемия сильно повлияла на предвыборную кампанию в Соединенных Штатах, отменив публичные мероприятия. Но это затишье обманчиво. Соперники находят множество поводов для взаимных обвинений. И даже избитый сюжет о "российском вмешательстве" в американские выборы заиграл новыми красками, на сей раз обернувшись против тех, кто его придумал, — демократов.

Республиканцы наносят ответный удар

Расследование, которое должно было выявить, договаривался ли Трамп с Москвой о поддержке в борьбе с Хиллари Клинтон, продолжалось два года и обошлось американском бюджету в 32 миллиона долларов. Но никаких доказательств спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел.

Теперь аналогичное разбирательство грозит противникам Трампа. Республиканский сенатор Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет верхней палаты конгресса, намерен выяснить, откуда "растут ноги" у дела о сговоре. Он хочет допросить чиновников, служивших при администрации Барака Обамы. Главный вопрос "Обамагейта" можно сформулировать так: пытался ли бывший президент или кто-либо из его сторонников саботировать приход к власти нового главы государства?

Если инициативу сенатора Грэма одобрят, ответ будет искать Юридический комитет сената.

Для начала проверят действия Федерального бюро расследований, а потом допросят других фигурантов, которые могли намеренно портить репутацию Трампу. Самого Обаму не побеспокоят — с бывшими президентами это не принято, а создавать прецедент сенатор Грэм не хочет.

Параллельно Минюст проводит собственное расследование. До уголовного дела против Барака Обамы или бывшего вице-президента Джозефа Байдена вряд ли дойдет, однако генпрокурор Уильям Барр допускает, что системой правосудия воспользовались в политических целях.

© AP Photo / Patrick Semansky Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019 © AP Photo / Patrick Semansky Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019

Флинн противодействия

В центре внимания вновь бывший советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн. Его обвиняли в даче ложных показаний ФБР. В декабре 2016-го Флинн через российского посла якобы попросил Москву воздержаться от ответных мер на санкции администрации Обамы. Флинн дважды признавал вину, но затем отказывался от показаний.

В начале мая Минюст внезапно объявил, что собирается закрыть дело. Трамп, всегда настаивавший на том, что Флинн признавался под давлением, заявил о готовности вернуть ему работу.

На благополучный для Флинна исход повлияла публикация списка чиновников, которые, по мнению республиканцев, причастны к политически мотивированному расследованию о российском вмешательстве. Среди них — бывшие шефы ФБР, национальной разведки, ЦРУ, генпрокурор, представитель США в ООН, советники президента Обамы по нацбезопасности.

© AP Photo / Carolyn Kaster Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года © AP Photo / Carolyn Kaster Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года

Предполагается, что по указанию этих людей четыре года назад и была раскрыта личность Майкла Флинна, который находился под правительственным надзором. Именно это, по убеждению республиканцев, сыграло большую роль в дискредитации новой администрации еще до того, как она приступила к работе.

Однако информированные источники газеты The Washington Post утверждают, что рассекречивание подобных фигурантов — обычное дело, и таких запросов от чиновников поступают тысячи в год. В пользу Обамы привели еще один довод — рассекретили письмо его бывшей советницы по нацбезопасности Сьюзан Райс, из которого явствует, что президент не собирался вредить преемнику.

Разорвавшаяся бомба

Дональд Трамп от конкретных обвинений в адрес предшественника уклонялся, отвечая журналистам: "Вы знаете, каково его преступление. Это очевидно всем". Но теперь не скрывает негодования: "Речь идет о наказании в 50 лет лишения свободы. То, что случилось, — это позорище. Это величайшее политическое мошенничество и фарс в истории США. <…> За такое людей нужно отправлять за решетку".

Твиттер главы Белого дома заполнился постами и репостами с критикой бывшего президента. "На фоне этого Уотергейтский скандал меркнет. <…> Самая коррумпированная администрация в истории США!" — пишет президент, указывая на Обаму и "сонного Джо" — Байдена.

© AP Photo / John Locher Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США © AP Photo / John Locher Женщина держит телефон с фотографией Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США

Он едва ли преувеличивает, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Публикация списка чиновников и ряда других документов — итог длительной борьбы в конгрессе и разведсообществе США, пояснил он в разговоре с РИА Новости.

"Речь идет о закрытых слушаниях в палате представителей и материалах ФБР, — уточняет Дробницкий. — Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Как выяснилось, люди врали под присягой: на открытых слушаниях утверждали, что доказательства российского вмешательства железные, а на закрытых говорили совсем другое".

Из рассекреченных файлов следует, что некоторые чиновники пытались отменить итоги выборов 2016 года. "Это реальный заговор, — отмечает собеседник агентства. — Паровоз развернулся в обратную сторону, и не позавидуешь сотрудникам разведки, которые это допустили. В общем, сюжет сериала "Карточный домик" отдыхает".

Однако американский истеблишмент и раньше все прекрасно понимал. "Об этом говорили и писали уже давно, просто теперь, после длительной борьбы, удалось вытащить документы на свет. И там четко написано: ФБР знало, что Майкл Флинн невиновен, но сотрудники заставили его "признаться", — добавляет эксперт. По его мнению, это только начало крупного политического скандала, который откроет множество нестыковок в версии демократов о "вмешательстве России".

© AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден © AP Photo / Matt Rourke Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден

При этом на исход выборов в ноябре скандал вряд ли серьезно повлияет, полагает научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Александра Борисова. "Ситуация с Флинном раскручивается в момент, когда невозможно вести нормальную предвыборную гонку, а Трампу нужны политические очки. Демократы в информационном поле критикуют его за то, что он не справляется с пандемией коронавируса, и выборы станут референдумом по этому вопросу", — говорит она.