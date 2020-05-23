"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Сверхзвуковая скорость, фугасная или ядерная боеголовка и абсолютно непредсказуемая траектория полета — советские и российские противокорабельные ракеты считаются лучшими в мире. Их разрабатывали с середины прошлого века, неоднократно модернизировали. Сегодня несколько типов таких комплексов базируются на кораблях, подводных лодках, самолетах и прямо на побережье. О том, на что способны "убийцы авианосцев", — в материале РИА Новости.

Управляемая стая

Современная противокорабельная ракета — не просто снаряд с двигателем и боеголовкой, а элемент сложнейшего комплекса, завязанного на носитель, системы обнаружения целей и наведения. У каждой крылатой "сигары" свой мозг — бортовой комплекс управления, подсказывающий, что делать в тот или иной момент.

"При стрельбе нужно очень серьезно продумывать высоту и скорость полета, — рассказывает РИА Новости экс-командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов. — Море — ровная поверхность. А чем однороднее среда, тем заметней цель. И принцип "раньше увидел — раньше поразил" тут срабатывает как нигде".

По словам бывшего военачальника, сначала ПКР летали на одной высоте, но их научились сбивать системы ПВО, и траекторию усложнили: взлетают, потом опускаются и движутся в нескольких метрах над водой. Радары обнаруживают ракеты лишь на подлете к кораблю, когда сбивать уже поздно.

Яркий пример — советский комплекс "Гранит", прозванный "убийцей авианосцев". Его приняли на вооружение в 1983-м и ставили как на подлодки, так и на надводные корабли.

При залпе ракеты "Гранита" взаимодействуют между собой. Одна — наводчик — поднимается на несколько километров, захватывает цель и передает информацию другим, которые летят ниже, скрываясь от ПВО. Если наводчика перехватывают и уничтожают, его место автоматически занимает дублер.

"Комплекс запрограммирован таким образом, что вылетевшие первыми подождут остальных, и все выстроятся в определенную систему, — поясняет Попов. — Ведь стаю сбить значительно сложнее".

В бортовую вычислительную систему "Гранита" заложены характеристики кораблей противника, поэтому ракеты самостоятельно определяют главную цель в ордере и атакуют ее. После уничтожения флагмана ПКР добивают остальные корабли.

Подкрасться и уничтожить

По оценкам экспертов, чтобы пустить ко дну атомный авианосец, необходимо не менее десятка точных попаданий ПКР. А учитывая противодействие ПВО, залп по ударной группировке должен состоять как минимум из двадцати "Гранитов".

"Современные российские ракеты действуют по принципу "выстрелил — забыл", — говорит экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. — Они наводятся по тепловому полю или комбинированно, самостоятельно взаимодействуют между собой и получают информацию от ведущего снаряда, который выдвинулся вперед, наблюдает за ордером и раздает целеуказания. Средства радиоэлектронной борьбы прикрывают залп радиопомехами".

По словам адмирала, главная сложность в том, что эффективная дальность не превышает 500-600 километров. Для удара нужно подойти к вражеской эскадре по морским меркам вплотную и остаться незамеченным.

"Каждая авианосная группа оснащена мощной системой ПВО, прикрывающей район радиусом до полутора тысяч километров, — объясняет Комоедов. — Поэтому позиции залпов наших подводных лодок, как правило, находятся внутри этого круга. Субмарине нужно пробраться туда незамеченной и обязательно под прикрытием многоцелевой подлодки. У надводных кораблей дистанция применения ракет соизмерима с возможностями ПВО. Например, "Калибры" бьют с куда больших расстояний. Но они дозвуковые".

Точность современных ПКР настолько высока, отмечает адмирал, что увернуться от них практически невозможно. На флоте помнят инцидент в Черном море, когда ракета "Прогресс" навелась на радиорубку украинского судна, нарушившего границы района учений.

”В 2000-м я проводил совместные с ВМС Украины маневры, ракетные стрельбы, — вспоминает Комоедов. — Из-за проволочек Киева акваторию пришлось прикрывать лишь силами Черноморского флота. Соответственно, линии дозора увеличились, и в опасную зону незамеченным влезло пассажирское судно "Верещагино". Береговая противокорабельная ракета П-35 массой 4,5 тонны со скоростью 1,2 Маха вошла ровно в центр его надстройки. Очень аккуратно прошила это сооружение насквозь, а левый борт разворотила. Наводка происходила по радиосигналу — хорошо, что радист отлучился с поста и вышел на ходовой мостик: от радиорубки ничего не осталось. По счастливой случайности никто не пострадал, кроме одного матроса, которому защемило ногу дверью".

Адмирал уточнил, что снаряд был учебным — для сохранения балансировки в полете вместо тротила в боевую часть засыпали песок.

От П-6 до "Циркона"

На ПКР Советский Союз сосредоточился во второй половине XX века — после того как США сделали ставку на авианосцы. Кроме мин и торпед, флоту потребовалось принципиально новое оружие, способное маневрировать, самостоятельно выбирать и настигать цели на дистанциях в сотни километров.

Ракеты "умнели" очень быстро: если самые первые П-6 наводились с помощью целой сети ретрансляторов — самолетов дальней разведки и целеуказания Ту-16 и Ту-95, вертолетов Ка-25, а позже и надводных кораблей с радиолокационной аппаратурой, — то сейчас ничего этого уже не требуется.

В 1968-м ВМФ СССР принял на вооружение ракетный комплекс П-70 "Аметист" с подводным стартом, а чуть позже — дальнобойный П-500 "Базальт". И хотя его система управления была схожа с установленной на П-6, новая бортовая станция активных помех сделала "Базальт" практически неуязвимым в зоне действия ПВО атакуемого корабля.

К тому же "Базальт" был первой противокорабельной ракетой с мощным фугасно-кумулятивным зарядом, способной разогнаться до двух Махов и улететь на 550 километров. Комплексом вооружали подводные лодки, авианесущие крейсеры проекта 1143 и проектов 1164. В дальнейшем "Базальт" модернизировали — П-1000 "Вулкан" получил еще более мощные двигатели, усовершенствованную систему управления, головки самонаведения с увеличенной помехозащищенностью.

Самая современная российская разработка — гиперзвуковой комплекс "Циркон". Его ракета летит со скоростью девять Махов более чем на тысячу километров. Высокая скорость делает "Циркон" неуязвимым для любой системы противовоздушной обороны — перехватить его невозможно.

"Это как с торпедой "Шквал", идущей в воздушной каверне на скорости 200 узлов. Не успеешь моргнуть — она у тебя уже в затылке", — заметил Комоедов.