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2020-05-23T09:41
https://ria.ru/20200523/1571739194.html
"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США
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РИА Новости

"Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США

08:00 23.05.2020 (обновлено: 09:41 23.05.2020)
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© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie CosbyАвианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
Авианосцы ВМС США USS Harry S. Truman и USS George H. W. Bush
© Фото : U.S. Navy / MC3 Jamie Cosby
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Сверхзвуковая скорость, фугасная или ядерная боеголовка и абсолютно непредсказуемая траектория полета — советские и российские противокорабельные ракеты считаются лучшими в мире. Их разрабатывали с середины прошлого века, неоднократно модернизировали. Сегодня несколько типов таких комплексов базируются на кораблях, подводных лодках, самолетах и прямо на побережье. О том, на что способны "убийцы авианосцев", — в материале РИА Новости.

Управляемая стая

Современная противокорабельная ракета — не просто снаряд с двигателем и боеголовкой, а элемент сложнейшего комплекса, завязанного на носитель, системы обнаружения целей и наведения. У каждой крылатой "сигары" свой мозг — бортовой комплекс управления, подсказывающий, что делать в тот или иной момент.
"При стрельбе нужно очень серьезно продумывать высоту и скорость полета, — рассказывает РИА Новости экс-командующий Северным флотом России адмирал Вячеслав Попов. — Море — ровная поверхность. А чем однороднее среда, тем заметней цель. И принцип "раньше увидел — раньше поразил" тут срабатывает как нигде".
По словам бывшего военачальника, сначала ПКР летали на одной высоте, но их научились сбивать системы ПВО, и траекторию усложнили: взлетают, потом опускаются и движутся в нескольких метрах над водой. Радары обнаруживают ракеты лишь на подлете к кораблю, когда сбивать уже поздно.
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Яркий пример — советский комплекс "Гранит", прозванный "убийцей авианосцев". Его приняли на вооружение в 1983-м и ставили как на подлодки, так и на надводные корабли.
При залпе ракеты "Гранита" взаимодействуют между собой. Одна — наводчик — поднимается на несколько километров, захватывает цель и передает информацию другим, которые летят ниже, скрываясь от ПВО. Если наводчика перехватывают и уничтожают, его место автоматически занимает дублер.
"Комплекс запрограммирован таким образом, что вылетевшие первыми подождут остальных, и все выстроятся в определенную систему, — поясняет Попов. — Ведь стаю сбить значительно сложнее".
В бортовую вычислительную систему "Гранита" заложены характеристики кораблей противника, поэтому ракеты самостоятельно определяют главную цель в ордере и атакуют ее. После уничтожения флагмана ПКР добивают остальные корабли.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПусковые шахты ракетного комплекса "Гранит"
Пусковые шахты ракетного комплекса Гранит
© РИА Новости / Павел Львов
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Пусковые шахты ракетного комплекса "Гранит"

Подкрасться и уничтожить

По оценкам экспертов, чтобы пустить ко дну атомный авианосец, необходимо не менее десятка точных попаданий ПКР. А учитывая противодействие ПВО, залп по ударной группировке должен состоять как минимум из двадцати "Гранитов".
"Современные российские ракеты действуют по принципу "выстрелил — забыл", — говорит экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов. — Они наводятся по тепловому полю или комбинированно, самостоятельно взаимодействуют между собой и получают информацию от ведущего снаряда, который выдвинулся вперед, наблюдает за ордером и раздает целеуказания. Средства радиоэлектронной борьбы прикрывают залп радиопомехами".
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По словам адмирала, главная сложность в том, что эффективная дальность не превышает 500-600 километров. Для удара нужно подойти к вражеской эскадре по морским меркам вплотную и остаться незамеченным.
"Каждая авианосная группа оснащена мощной системой ПВО, прикрывающей район радиусом до полутора тысяч километров, — объясняет Комоедов. — Поэтому позиции залпов наших подводных лодок, как правило, находятся внутри этого круга. Субмарине нужно пробраться туда незамеченной и обязательно под прикрытием многоцелевой подлодки. У надводных кораблей дистанция применения ракет соизмерима с возможностями ПВО. Например, "Калибры" бьют с куда больших расстояний. Но они дозвуковые".
© РИА Новости / Денис АбрамовЗапуск ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск"
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
© РИА Новости / Денис Абрамов
Запуск ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля "Град Свияжск"
Точность современных ПКР настолько высока, отмечает адмирал, что увернуться от них практически невозможно. На флоте помнят инцидент в Черном море, когда ракета "Прогресс" навелась на радиорубку украинского судна, нарушившего границы района учений.
”В 2000-м я проводил совместные с ВМС Украины маневры, ракетные стрельбы, — вспоминает Комоедов. — Из-за проволочек Киева акваторию пришлось прикрывать лишь силами Черноморского флота. Соответственно, линии дозора увеличились, и в опасную зону незамеченным влезло пассажирское судно "Верещагино". Береговая противокорабельная ракета П-35 массой 4,5 тонны со скоростью 1,2 Маха вошла ровно в центр его надстройки. Очень аккуратно прошила это сооружение насквозь, а левый борт разворотила. Наводка происходила по радиосигналу — хорошо, что радист отлучился с поста и вышел на ходовой мостик: от радиорубки ничего не осталось. По счастливой случайности никто не пострадал, кроме одного матроса, которому защемило ногу дверью".
Адмирал уточнил, что снаряд был учебным — для сохранения балансировки в полете вместо тротила в боевую часть засыпали песок.
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму
Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК Утес в ходе учений ЧФ РФ в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Пуск крылатой ракеты П-35 по морской мишени из БРК "Утес" в ходе учений Черноморского флота России в Крыму

От П-6 до "Циркона"

На ПКР Советский Союз сосредоточился во второй половине XX века — после того как США сделали ставку на авианосцы. Кроме мин и торпед, флоту потребовалось принципиально новое оружие, способное маневрировать, самостоятельно выбирать и настигать цели на дистанциях в сотни километров.
Ракеты "умнели" очень быстро: если самые первые П-6 наводились с помощью целой сети ретрансляторов — самолетов дальней разведки и целеуказания Ту-16 и Ту-95, вертолетов Ка-25, а позже и надводных кораблей с радиолокационной аппаратурой, — то сейчас ничего этого уже не требуется.
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В 1968-м ВМФ СССР принял на вооружение ракетный комплекс П-70 "Аметист" с подводным стартом, а чуть позже — дальнобойный П-500 "Базальт". И хотя его система управления была схожа с установленной на П-6, новая бортовая станция активных помех сделала "Базальт" практически неуязвимым в зоне действия ПВО атакуемого корабля.
К тому же "Базальт" был первой противокорабельной ракетой с мощным фугасно-кумулятивным зарядом, способной разогнаться до двух Махов и улететь на 550 километров. Комплексом вооружали подводные лодки, авианесущие крейсеры проекта 1143 и проектов 1164. В дальнейшем "Базальт" модернизировали — П-1000 "Вулкан" получил еще более мощные двигатели, усовершенствованную систему управления, головки самонаведения с увеличенной помехозащищенностью.
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex KingАмериканский авианосец "Карл Винсон"
Американский авианосец Карл Винсон
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex King
Американский авианосец "Карл Винсон"
Самая современная российская разработка — гиперзвуковой комплекс "Циркон". Его ракета летит со скоростью девять Махов более чем на тысячу километров. Высокая скорость делает "Циркон" неуязвимым для любой системы противовоздушной обороны — перехватить его невозможно.
"Это как с торпедой "Шквал", идущей в воздушной каверне на скорости 200 узлов. Не успеешь моргнуть — она у тебя уже в затылке", — заметил Комоедов.
"Цирконом", по информации Минобороны России, в ближайшие годы оснастят атомные подводные лодки проектов 885, 885М, 949АМ, надводные корабли проектов 22350, 23560, а также перевооружат тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов". Планируется, что на вооружение новый комплекс поступит не позже 2021-го.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер Адмирал Нахимов
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
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Военно-морские силы СШАРоссияВооруженные силы РФВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Разбудите меня, когда потопите хоть один из 10 американских АУГ, сказочники)
23 мая, 12:18
Stas Dremov
244111144
Продолжай находится в коме.....
23 мая, 12:55
Арсений Новиков
88800018
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