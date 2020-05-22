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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T23:58
https://ria.ru/20200522/1571869429.html
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571846684_0:251:2986:1930_1036x0_80_0_0_1fe849dad89c0176469dc65ceedd4671.jpg
РИА Новости

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

23:58 22.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.
Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в Ростовской области с 25 мая, дежурные группы в детских садах начнут работать с 1 июня, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. При этом площадь их торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, у магазинов должен быть уличный вход.
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Кроме того, с 1 июня в детсадах региона будут созданы дежурные группы при согласии родителей и реализации всех мер по недопущению распространения инфекции.
Глава региона подчеркнул, что при нормализации эпидемической ситуации областное правительство продолжит реализацию пошаговых мер по снятию действующих ограничений - для запуска предприятий и организаций бытового обслуживания.
С 15 мая в области началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Была возобновлена работа постоянно действующих продовольственных ярмарок, работа МФЦ по предварительной записи, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.
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По данным на 22 мая, в регионе зарегистрировано 3064 случая заболевания коронаврусом, в том числе 138 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек, умерли 34 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,36.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Василий ГолубевРостовская областьОбщество
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