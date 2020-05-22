В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.. Архивное фото

Кабинет компьютерной томографии в медицинском центре Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мая - РИА Новости. Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в Торговля непродовольственными товарами будет разрешена в Ростовской области с 25 мая, дежурные группы в детских садах начнут работать с 1 июня, сообщил губернатор региона Василий Голубев

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram. При этом площадь их торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров, у магазинов должен быть уличный вход.

Кроме того, с 1 июня в детсадах региона будут созданы дежурные группы при согласии родителей и реализации всех мер по недопущению распространения инфекции.

Глава региона подчеркнул, что при нормализации эпидемической ситуации областное правительство продолжит реализацию пошаговых мер по снятию действующих ограничений - для запуска предприятий и организаций бытового обслуживания.

С 15 мая в области началось поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса. Была возобновлена работа постоянно действующих продовольственных ярмарок, работа МФЦ по предварительной записи, оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

По данным на 22 мая, в регионе зарегистрировано 3064 случая заболевания коронаврусом, в том числе 138 за минувшие сутки. За весь период эпидемии в области выздоровели 1111 человек, умерли 34 человека. Коэффициент распространения инфекции составил 1,36.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.