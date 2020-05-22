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2020-05-22T23:54
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На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
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РИА Новости

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

23:54 22.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 мая – РИА Новости. Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
Ранее замглавы пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что рассчитывает, что выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса состоятся одновременно с местными выборами, запланированными на 25 октября.
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"Для того, чтобы там (в Донбассе - ред.) можно было провести законные выборы, согласно копенгагенскому стандарту и украинскому законодательству, там должна быть безопасная территория. И, соответственно, где-то в августе должны быть выведены оттуда уже войска и проведено разоружение и демобилизация", - заявил он в пятницу в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести в октябре местные выборы по всей украинской территории, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Военнослужащие армии Украины
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Алексей РезниковСавик ШустерДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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