В Зеленодольске два человека погибли при пожаре в больнице

"В городе Зеленодольск Республики Татарстан ликвидирован пожар на площади пять квадратных метров в палате на первом этаже здания сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы (пациентов с коронавирусной инфекцией нет). Пострадали четыре человека, из них двое погибли, двое госпитализированы. Еще 83 человека эвакуировали в соседний корпус", - сказал собеседник агентства.