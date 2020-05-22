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2020-05-22T23:59
https://ria.ru/20200522/1571869294.html
В Зеленодольске два человека погибли при пожаре в больнице
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РИА Новости

В Зеленодольске два человека погибли при пожаре в больнице

23:47 22.05.2020 (обновлено: 23:59 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Два человека погибли, двое пострадали при пожаре в больнице в городе Зеленодольск в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В городе Зеленодольск Республики Татарстан ликвидирован пожар на площади пять квадратных метров в палате на первом этаже здания сосудистого отделения Зеленодольской центральной районной больницы (пациентов с коронавирусной инфекцией нет). Пострадали четыре человека, из них двое погибли, двое госпитализированы. Еще 83 человека эвакуировали в соседний корпус", - сказал собеседник агентства.
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Республика Татарстан (Татарстан)ЗеленодольскПроисшествия
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