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2020-05-22T23:08
https://ria.ru/20200522/1571868815.html
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями "Роскосмоса"
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РИА Новости

Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями "Роскосмоса"

23:08 22.05.2020
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© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX PhotosЭскиз космического корабля Crew Dragon
Эскиз космического корабля Crew Dragon
© CC BY-NC 2.0 / Official SpaceX Photos
Эскиз космического корабля Crew Dragon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Компания SpaceX модифицировала пилотируемый корабль Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса, сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.
"Одно из крупнейших опасений, которое было у Роскосмоса, это что в случае очень и очень маловероятной неудачи, но если все-таки неудача произойдет, то это может привести к повреждению, возможно, даже катастрофическому, для МКС. SpaceX сказали, что они понимают и сделают модификации. И SpaceX внесли модификации в свой корабль между (миссиями) Demo-1 и Demo-2", - сказал он в эфире NASA TV.
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По словам Ширмана последние два дня, в течение которых шел анализ готовности к полету, Роскосмос принимал в этом постоянное участие.
"И если для нас это были долгие дни, то это были долгие ночи для наших российских коллег", - сказал он.
Ширман добавил, что после первого демонстрационного беспилотного полета Crew Dragon к МКС специалисты НАСА провели "бесчисленные обсуждения" с российскими коллегами, разъяснили им все технические аспекты и ответили на вопросы.
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоится 27 мая с космодрома на мысе Канаверал. На борту корабля на МКС отравятся Даг Херли и Боб Бенкен. Миссия получила название Demo-2. Запуск станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля со времени завершения программы "Спейс Шаттл" в 2011 году.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceX
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