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2020-05-22T22:58
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Суд зарегистрировал иск "Роснефти" к РБК на 43 миллиарда рублей
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РИА Новости

Суд зарегистрировал иск "Роснефти" к РБК на 43 миллиарда рублей

22:58 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу зарегистрировал иск "Роснефти" к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиардов рублей, к производству иск пока не принят, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Роснефть" 20 мая сообщила, что обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод
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Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации.
По мнению "Роснефти", редакция РБК использовала "провокационное заявление", создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, "спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", тогда как в цитируемых публикацией РБК материалах есть информация о переходе венесуэльских активов в собственность России.
РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Сообщалось также, что истец требует взыскать с РБК 43 миллиарда рублей. Гендиректор РБК Николай Молибог, которого цитирует сайт, рассказал, что редакция "восхищена" оценкой их влияния на "происходящее на российском и мировом рынках". Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что вариант заголовка, который стал поводом для иска, абсолютно корректен.
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"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила компания "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.
"Роснефть" в 2016 году уже подавала иск к РБК о защите деловой репутации из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании. Истец требовал от РБК 3,2 миллиарда рублей. Спор завершился в кассационной инстанции утверждением мирового соглашения. Ответчики признали, что сведения в статье не соответствуют действительности.
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