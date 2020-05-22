Суд зарегистрировал иск "Роснефти" к РБК на 43 миллиарда рублей

По мнению "Роснефти", редакция РБК использовала "провокационное заявление", создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, "спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", тогда как в цитируемых публикацией РБК материалах есть информация о переходе венесуэльских активов в собственность России.

РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Сообщалось также, что истец требует взыскать с РБК 43 миллиарда рублей. Гендиректор РБК Николай Молибог, которого цитирует сайт, рассказал, что редакция "восхищена" оценкой их влияния на "происходящее на российском и мировом рынках". Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что вариант заголовка, который стал поводом для иска, абсолютно корректен.