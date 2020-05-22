В Пакистане создали комиссию по расследованию крушения самолета

По его данным, министерство авиации Пакистана объявило, что в комиссию во главе с коммодором авиации Пакистана Усманом Гани войдут четыре человека. Комиссия немедленно представит доклад министерству авиации, при этом более подробный доклад будет представлен в течение месяца.