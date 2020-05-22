В Пакистане создали комиссию по расследованию крушения самолета

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Власти Пакистана сформировали специальную комиссию, которая займется расследованием крушения в районе пакистанского города Карачи самолета Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", сообщил телеканал Dunya News.
По его данным, министерство авиации Пакистана объявило, что в комиссию во главе с коммодором авиации Пакистана Усманом Гани войдут четыре человека. Комиссия немедленно представит доклад министерству авиации, при этом более подробный доклад будет представлен в течение месяца.
Следовавший из Лахора самолет "Пакистанских международных авиалиний" 22 мая потерпел крушение при заходе на посадку в международный аэропорт Карачи. На борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь минздрава пакистанской провинции Синд сообщила о 66 погибших при авиакатастрофе.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о начале немедленного расследования крушения. Как сообщило управление гражданской авиации, бортовые самописцы самолета найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.