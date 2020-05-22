Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19

Он подчеркнул, что в условиях пандемии идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занимать продолжительное время.

Мясников добавил, что сейчас из медучреждений выписывается гораздо больше пациентов, чем поступает. Он рассказал, что, например, его больница заполнена лишь на треть, однако в реанимации продолжают бороться за жизнь больных, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам Мясникова, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.