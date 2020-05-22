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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T23:59
https://ria.ru/20200522/1571868484.html
Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

Доктор Мясников объяснил совпадение плато и пика смертности от COVID-19

22:46 22.05.2020 (обновлено: 23:59 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Совпадение плато и пика смертности вызвано законами эпидемиологии, написал главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в условиях пандемии идет борьба за жизни тяжелых пациентов, которая может занимать продолжительное время.
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"Дело в том, что смерть при COVID-19 не бывает внезапной, как, например, от инфаркта миокарда или инсульта. Люди тяжело и долго болеют: две-четыре недели. Аппараты ИВЛ, искусственной почки, современные медикаменты позволяют "тянуть" больного до последнего в надежде на выздоровление. И многих таким образом спасают. Но не всех", — отметил врач.
Мясников добавил, что сейчас из медучреждений выписывается гораздо больше пациентов, чем поступает. Он рассказал, что, например, его больница заполнена лишь на треть, однако в реанимации продолжают бороться за жизнь больных, из-за чего статистика смертности будет какое-то время оставаться высокой. По словам Мясникова, это результат пика заболеваемости, который наблюдался ранее.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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