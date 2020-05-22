Грызлов обвинил Украину в деструктивной позиции по Донбассу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не принято, Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов.
"Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей", - сказал Грызлов журналистам.
По его словам, "практически единственное, на что сегодня упирала киевская сторона – это на свою инициативу созвать внеочередное заседание контактной группы".
"При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", - заявил Грызлов.
Он подчеркнул, что по итогам сегодняшней встречи "решений не принято".
"Тем не менее, четко зафиксирована ответственность киевской стороны. Обстановка в Донбассе остается крайне напряженной. Чтобы изменить ее, важно срочно принять и реализовать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Это те меры, принятие которых Киев саботирует на протяжении нескольких месяцев. На призыв представителей Донбасса продолжить работу над дополнительными мерами по соблюдению режима прекращения огня украинская делегация удалилась с совещания", - констатировал Грызлов.