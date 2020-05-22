Грызлов обвинил Украину в деструктивной позиции по Донбассу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Решений по итогам видеоконференции контактной группы по урегулированию в Донбассе не принято, Киев занял деструктивную позицию, заявил представитель России в группе Борис Грызлов

Он отметил, что темой встречи стали киевские обстрелы территорий Луганска Донецка и последствия этих обстрелов.

"Были представлены факты о новых разрушениях инфраструктуры, разрушениях жилых домов, новых пострадавших из числа гражданского населения Донецкой и Луганской областей", - сказал Грызлов журналистам.

По его словам, "практически единственное, на что сегодня упирала киевская сторона – это на свою инициативу созвать внеочередное заседание контактной группы".

"При этом Киев занял абсолютно деструктивную позицию, пытаясь отрицать подтвержденные факты. Несмотря на документированные факты обстрелов, Киев отказался принимать решение о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня", - заявил Грызлов.

Он подчеркнул, что по итогам сегодняшней встречи "решений не принято".