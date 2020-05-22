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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:38
https://ria.ru/20200522/1571868168.html
В Калмыкии продлили режим самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

22:38 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Режим самоизоляции в Калмыкии продлён еще на две недели, сообщил глава республики Бату Хасиков.
В Калмыкии режим самоизоляции действует до 24 мая, не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия. В Элисте объявлен режим ЧС из-за коронавируса, временно прекращено движение общественного транспорта между столицей республики и пригородом.
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"Сегодня в ходе оперштаба приняли решение продлить режим самоизоляции еще на две недели. Соответствующий указ с прописанными ограничительными мерами будет представлен в ближайшее время", - написал Хасиков на своей странице в "ВКонтакте".
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, режим продлен до 7 июня.
По данным оперштаба региона, на 22 мая в Калмыкии было зарегистрировано 856 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 за последние сутки. Выздоровели 311 человек, 10 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бату ХасиковРеспублика КалмыкияОбщество
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