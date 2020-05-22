В Калмыкии продлили режим самоизоляции

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы республики, режим продлен до 7 июня.

По данным оперштаба региона, на 22 мая в Калмыкии было зарегистрировано 856 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 46 за последние сутки. Выздоровели 311 человек, 10 скончались.