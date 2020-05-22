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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:45
https://ria.ru/20200522/1571868050.html
В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186824_0:382:2960:2047_1036x0_80_0_0_371ffc6b41d4ffcf1cb7d80d085d22ea.jpg
РИА Новости

В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

22:19 22.05.2020 (обновлено: 22:45 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Там отметили, что рекомендации об использовании индивидуальных средств защиты становятся обязательными.
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Ранее об ужесточении масочного режима в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев. Он отметил, что ношение средств защиты в общественных местах и транспорте становится новым стандартом.
При этом сегодня глава Подмосковья также отменил электронные пропуска и разрешил работу МФЦ, автосалонов и офисов продаж на стройках жилья.
По последним данным, число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.
В Московской области COVID-19 заболели 31 807 жителей, 312 скончались, 4699 выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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