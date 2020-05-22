В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что рекомендации об использовании индивидуальных средств защиты становятся обязательными.

Ранее об ужесточении масочного режима в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев . Он отметил, что ношение средств защиты в общественных местах и транспорте становится новым стандартом.

При этом сегодня глава Подмосковья также отменил электронные пропуска и разрешил работу МФЦ, автосалонов и офисов продаж на стройках жилья.

По последним данным, число инфицированных в стране достигло 326 448, из них 3249 умерли, 99 825 человек поправились.

В Московской области COVID-19 заболели 31 807 жителей, 312 скончались, 4699 выздоровели.