Госдума приняла закон об увеличении пособий на детей

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Госдума приняла пакет законов о поддержке бизнеса и россиян.

С 1 июня ежемесячные пособия по уходу за детьми младше полутора лет для безработных возрастут до 6752 рублей, а максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 13 504 рублей. Помимо этого, в законе предусмотрена защита от взысканий по исполнительным листам для единовременной выплаты в десять тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Помощь самозанятым

Также Госдума поддержала закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в размере МРОТ.

Эти средства можно будет использовать при погашении задолженности или для выплаты налогов.

При этом, если не вся сумма будет израсходована, то ее остаток перенесут на следующий год.

Помощь должникам

Помимо этого, депутаты приняли закон, который дает должникам право на рассрочку, если в их отношении на время моратория на банкротство ввели процедуру наблюдения или реструктуризации долга.

Обратиться за рассрочкой можно после первого собрания кредиторов, мораторий на подачу заявлений о банкротстве действует с 6 апреля по 6 октября.

Поддержка арендаторов

Также Госдума приняла закон, который дает малому и среднему бизнесу право требовать у арендодателя на год снизить плату. Это касается предприятий из отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от коронавируса.

В случае, если за 14 рабочих дней у них не получится достичь согласия по условиям договора, арендатор будет иметь право расторгнуть соглашение без возмещения убытков, при этом обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО

Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.

Этот закон освобождает от НДФЛ стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и допнагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции.

Для индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей, которые не являются работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ и составят 20 318 рублей.

При этом суммы списанной задолженности по кредитам ИП или организаций, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться доходом и облагаться налогом.

Деньги и имущество, пожертвованные социально ориентированным НКО будут учитываться как прочие расходы, связанные с производством.

Малый и средний бизнес и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.

От НДС освободят также передачу имущества и денег властям или медицинским организациям на борьбу с коронавирусом.

Выплаты семьям погибших военных

Еще один принятый Госдумой закон регулирует выплаты семьям умерших и пропавших без вести военных. В соответствии с этим документом, если военнослужащий не получил положенные ему по нормам снабжения личные вещи, его семья получить денежную компенсацию в соответствующем эквиваленте.

Помимо этого, члены семьи погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных получат право на денежную компенсацию взамен положенного, но не полученного продовольственного пайка.

Билеты

Нижняя палата парламента также приняла закон, который разрешает пассажирам сдать билет на поезд, самолет или водный транспорт и получить деньги в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и при режиме повышенной готовности.