Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T22:15
https://ria.ru/20200522/1571867961.html
Госдума приняла закон об увеличении пособий на детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1036x0_80_0_0_d43a26368ba4f5203a363237c0b52533.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон об увеличении пособий на детей

22:15 22.05.2020
17224
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Госдума приняла пакет законов о поддержке бизнеса и россиян.
С 1 июня ежемесячные пособия по уходу за детьми младше полутора лет для безработных возрастут до 6752 рублей, а максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 13 504 рублей. Помимо этого, в законе предусмотрена защита от взысканий по исполнительным листам для единовременной выплаты в десять тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Вчера, 12:39
ГД рекомендует кабмину проработать допмеры поддержки бизнеса и населения

Помощь самозанятым

Также Госдума поддержала закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в размере МРОТ.
Эти средства можно будет использовать при погашении задолженности или для выплаты налогов. 
При этом, если не вся сумма будет израсходована, то ее остаток перенесут на следующий год.
Дмитрий Медведев
21 мая, 13:23Распространение нового коронавируса
Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться

Помощь должникам

Помимо этого, депутаты приняли закон, который дает должникам право на рассрочку, если в их отношении на время моратория на банкротство ввели процедуру наблюдения или реструктуризации долга.
Обратиться за рассрочкой можно после первого собрания кредиторов, мораторий на подачу заявлений о банкротстве действует с 6 апреля по 6 октября.
Табло курса обмена валют в Москве
20 мая, 17:50
В ЕР предложили снизить налоги для решения вопросов аренды

Поддержка арендаторов

Также Госдума приняла закон, который дает малому и среднему бизнесу право требовать у арендодателя на год снизить плату. Это касается предприятий из отраслей, которые признаны наиболее пострадавшими от коронавируса.
В случае, если за 14 рабочих дней у них не получится достичь согласия по условиям договора, арендатор будет иметь право расторгнуть соглашение без возмещения убытков, при этом обеспечительный платеж останется у арендодателя.

Налоговая помощь гражданам, бизнесу и НКО

Депутаты также приняли закон о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и социальных некоммерческих организаций на фоне эпидемии COVID-19.
Этот закон освобождает от НДФЛ стимулирующие выплаты за особо важные работы, особые условия труда и допнагрузку медикам и работникам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий инфекции.
Девушка за компьютером
16 мая, 12:43
Предприниматели смогут узнать о доступной им поддержке по ИНН
Для индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей, которые не являются работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на один МРОТ и составят 20 318 рублей.
При этом суммы списанной задолженности по кредитам ИП или организаций, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться доходом и облагаться налогом.
Деньги и имущество, пожертвованные социально ориентированным НКО будут учитываться как прочие расходы, связанные с производством.
Малый и средний бизнес и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года.
От НДС освободят также передачу имущества и денег властям или медицинским организациям на борьбу с коронавирусом.
Здание Государственной думы РФ
Вчера, 13:30
ГД приняла в I чтении проект об обеспечении жильем семей погибших военных

Выплаты семьям погибших военных

Еще один принятый Госдумой закон регулирует выплаты семьям умерших и пропавших без вести военных. В соответствии с этим документом, если военнослужащий не получил положенные ему по нормам снабжения личные вещи, его семья получить денежную компенсацию в соответствующем эквиваленте.
Помимо этого, члены семьи погибших, пропавших без вести или попавших в плен военных получат право на денежную компенсацию взамен положенного, но не полученного продовольственного пайка.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Вчера, 12:40Распространение нового коронавируса
Госдума установила особенности возврата денег за туры во время пандемии

Билеты

Нижняя палата парламента также приняла закон, который разрешает пассажирам сдать билет на поезд, самолет или водный транспорт и получить деньги в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации и при режиме повышенной готовности. 
Этот закон вступает в силу с момента публикации и действует для билетов, купленных с 1 февраля этого года.
1201002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Ким Чен Ын во время визита на завод удобрений к северу от Пхеньяна
СМИ рассказали о местонахождении Ким Чен Ына
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Певец Борис Моисеев
"Никого не узнает": критик рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Люди проходят мимо табло с курсом индекса фондовой биржи Гонконга
Америка начинает "российский сценарий" для своего главного врага
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
Пух на ветке тополя
Супруги из Москвы рассказали, как получили штрафы из-за выхода на балкон
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
В "Ахмате" рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Балкон
Власти Москвы проверят жалобы супругов на штраф после выхода на балкон
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил пакетный подход к военному сотрудничеству с Россией
Люди в центре Москвы
Собянин заявил о необходимости сохранить жесткие ограничения в Москве
Самолет в небе над Международным аэропортом Шереметьево
В НАТО назвали условие возвращения США к Договору по открытому небу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
03:52В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек
Лента новостейМолния