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2020-05-22T22:09
https://ria.ru/20200522/1571867880.html
ДНР сообщила о завершении заседания контактной группы по Донбассу
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РИА Новости

ДНР сообщила о завершении заседания контактной группы по Донбассу

22:09 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершилось, сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в режиме видеоконференции проходит внеочередное заседание контактной группы, посвященное вопросам безопасности.
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"Внеочередное заседание контактной группы завершено, очередная встреча в формате видеоконференции состоится 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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