ДНР сообщила о завершении заседания контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Внеочередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе завершилось, сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики

Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в режиме видеоконференции проходит внеочередное заседание контактной группы, посвященное вопросам безопасности.

"Внеочередное заседание контактной группы завершено, очередная встреча в формате видеоконференции состоится 27 мая", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.