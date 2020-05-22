Экс-посол США рассказал о росте антикитайских настроений

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Антикитайские настроения сейчас в США не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол.
"Сейчас у нас довольно большие антироссийские настроения здесь в Америке. И сейчас, слава богу для вас, у нас новая тенденция к антикитайским настроениям, вы (россияне - ред.) можете отдохнуть", - сказал Макфол в эфире "Эха Москвы".
При этом он подчеркнул, что сам разделяет понятия "российские люди" и "российское государство". Так же, как и в отношении США, нужно знать разницу между американским обществом и Трапом, добавил бывший посол.