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2020-05-22T22:08
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Экс-посол США рассказал о росте антикитайских настроений
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РИА Новости

Экс-посол США рассказал о росте антикитайских настроений

22:08 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПосол США в РФ Майкл Макфол
Посол США в РФ Майкл Макфол
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Антикитайские настроения сейчас в США не менее сильны, чем антироссийские, заявил профессор Стэнфордского университета, бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол.
"Сейчас у нас довольно большие антироссийские настроения здесь в Америке. И сейчас, слава богу для вас, у нас новая тенденция к антикитайским настроениям, вы (россияне - ред.) можете отдохнуть", - сказал Макфол в эфире "Эха Москвы".
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
16 мая, 08:00
Наглость должна быть наказуема: в Китае размышляют о санкциях против США
При этом он подчеркнул, что сам разделяет понятия "российские люди" и "российское государство". Так же, как и в отношении США, нужно знать разницу между американским обществом и Трапом, добавил бывший посол.
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Майкл МакфолСтэнфордский университетКитайСШАВ мире
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