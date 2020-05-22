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Религия и мировоззрение
2020-05-22T22:07
https://ria.ru/20200522/1571867793.html
Муфтий Гайнутдин соболезнует народу Пакистана в связи с авиакатастрофой
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РИА Новости

Муфтий Гайнутдин соболезнует народу Пакистана в связи с авиакатастрофой

22:07 22.05.2020
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкНа месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
На месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин выразил соболезнования народу Пакистана в связи с падением пассажирского самолета на жилые дома в этой стране, сообщает пресс-служба СМР.
По информации авиакомпании, на борту самолета Airbus A-320 был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф сообщила о 66 погибших и двоих выживших при крушении самолета рядом с аэропортом Карачи. Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан сообщил, что погибли 90 человек. В результате падения самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставлены около 30 человек.
"Выражаю свои искренние и глубокие соболезнования всему народу Пакистана в связи с падением пассажирского самолета на жилые дома. Авиакатастрофа повлекла за собой гибель людей. Молю Всевышнего Аллаха даровать терпения тем, кто потерял своих близких, получившим увечья - скорейшего выздоровления", - говорится в обращении Гайнутдина, которое публикует сайт СМР.
Кадры с места крушения самолета в Пакистане
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По словам главы Совета муфтиев, мусульмане России скорбят о жертвах крушения самолета. "Мы выражаем соболезнование родным и близким погибших", - добавил муфтий.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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