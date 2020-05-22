Муфтий Гайнутдин соболезнует народу Пакистана в связи с авиакатастрофой

По информации авиакомпании, на борту самолета Airbus A-320 был 91 пассажир и восемь членов экипажа. Пресс-секретарь министерства здравоохранения пакистанской провинции Синд Миран Юсуф сообщила о 66 погибших и двоих выживших при крушении самолета рядом с аэропортом Карачи. Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан сообщил, что погибли 90 человек. В результате падения самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставлены около 30 человек.