Онлайн-конференция об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19

- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;- академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр ГИНЦБУРГ;- главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей МАЗУС;- руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, президент Федерации лабораторной медицины России Михаил ГОДКОВ;- вице-президент "Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию" (НАСБио), руководитель рабочей группы НАСБио "Взаимодействие с государственными структурами", руководитель отдела природно-очаговых инфекций "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ Артём ТКАЧУК;- директор по стратегическому развитию и инновациям "Инвитро" Дмитрий ФАДИН.