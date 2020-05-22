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Онлайн-конференция об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19
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РИА Новости

Онлайн-конференция об исследовании популяционного иммунитета к COVID-19

22:06 22.05.2020 (обновлено: 22:32 22.05.2020)
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23 мая в 09:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в городе Москве".
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В мероприятии примут участие:
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей ХРИПУН;
- академик Российской академии наук, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр ГИНЦБУРГ;
- главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей МАЗУС;
- руководитель отдела лабораторной диагностики НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, президент Федерации лабораторной медицины России Михаил ГОДКОВ;
- вице-президент "Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию" (НАСБио), руководитель рабочей группы НАСБио "Взаимодействие с государственными структурами", руководитель отдела природно-очаговых инфекций "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ Артём ТКАЧУК;
- директор по стратегическому развитию и инновациям "Инвитро" Дмитрий ФАДИН.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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