Патриарх Кирилл в день святителя Николая совершил литургию под Москвой

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, совершил Божественную литургию в ближнем Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.
"Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина", - сказал представитель пресс-службы.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией патриарх Кирилл совершает богослужения в скиту Александра Невского. В Переделкино находится патриаршее подворье - резиденция предстоятеля РПЦ.