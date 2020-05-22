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Религия и мировоззрение
2020-05-22T22:04
https://ria.ru/20200522/1571867744.html
Патриарх Кирилл в день святителя Николая совершил литургию под Москвой
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570749587_0:77:3074:1806_1036x0_80_0_0_7474022dc40b7a8ac42bccd4a69b7f40.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл в день святителя Николая совершил литургию под Москвой

22:04 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, совершил Божественную литургию в ближнем Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.
"Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина", - сказал представитель пресс-службы.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией патриарх Кирилл совершает богослужения в скиту Александра Невского. В Переделкино находится патриаршее подворье - резиденция предстоятеля РПЦ.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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