Патриарх Кирилл в день святителя Николая совершил литургию под Москвой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, в праздник перенесения мощей святителя Николая Чудотворца, совершил Божественную литургию в ближнем Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе предстоятеля.

"Богослужение было совершено в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина", - сказал представитель пресс-службы.