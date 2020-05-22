Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся 240 тонн продуктов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздаст в рамках начавшейся благотворительной акции 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов нуждающимся семьям в Москве и Московской области, в общей сложности это 240 тонн продуктов, сообщила в пятницу пресс-служба ФЕОР.

"Эта акция потребовала серьезной организации: доставка продуктов, формирование наборов, логистика, составление списка нуждающихся. Но мы очень рады, что можем оказать ощутимую поддержку многим людям. Заповедь любви к ближнему, основополагающая в иудаизме и других религиях, в первую очередь должна проявляться в конкретных добрых делах, только в таком случае мы все ощущаем ее живительную силу, помогая другим в сложной ситуации", - сказал президент ФЕОР Александр Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Каждая посылка представляет из себя "20-килограммовый набор качественных кошерных продуктов" - рыбные, мясные, молочные продукты, разные сладости, овощи и фрукты.

Ежедневно, кроме субботы, когда у иудеев день покоя, от продовольственного центра уезжает 30-40 машин, в день удается развести до 800 посылок, уточнили в ФЕОР.