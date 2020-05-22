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Религия и мировоззрение
2020-05-22T22:00
https://ria.ru/20200522/1571867594.html
Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся 240 тонн продуктов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156305/15/1563051593_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_145f4b85219f4cf7d6627c5f85d23d6b.jpg
РИА Новости

Федерация еврейских общин России раздаст нуждающимся 240 тонн продуктов

22:00 22.05.2020
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© пресс-служба ФЕОРпрезидент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
© пресс-служба ФЕОР
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) раздаст в рамках начавшейся благотворительной акции 12 тысяч бесплатных продуктовых наборов нуждающимся семьям в Москве и Московской области, в общей сложности это 240 тонн продуктов, сообщила в пятницу пресс-служба ФЕОР.
"Эта акция потребовала серьезной организации: доставка продуктов, формирование наборов, логистика, составление списка нуждающихся. Но мы очень рады, что можем оказать ощутимую поддержку многим людям. Заповедь любви к ближнему, основополагающая в иудаизме и других религиях, в первую очередь должна проявляться в конкретных добрых делах, только в таком случае мы все ощущаем ее живительную силу, помогая другим в сложной ситуации", - сказал президент ФЕОР Александр Борода, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Каждая посылка представляет из себя "20-килограммовый набор качественных кошерных продуктов" - рыбные, мясные, молочные продукты, разные сладости, овощи и фрукты.
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Ежедневно, кроме субботы, когда у иудеев день покоя, от продовольственного центра уезжает 30-40 машин, в день удается развести до 800 посылок, уточнили в ФЕОР.
"Упаковка наборов идет без перерывов, важно как можно быстрее доставить посылки всем, кто их ждет. Молодые семьи с детьми, пожилые люди, находящиеся в группе риска, встречают посылку с радостью, отмечая, что ценна не только реальная помощь такого набора, но и проявление внимания и заботы", - заключили в еврейской общине.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр Борода
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