В Подмосковье у экс-полицейских изъяли партию наркотиков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция изъяла у двух бывших коллег в Полиция изъяла у двух бывших коллег в Подмосковье партию наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.

"Двадцать второго мая в 3.30 на 111-м километре автодороги М-4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции остановлен автомобиль, в котором были обнаружены свертки, предположительно, с наркотическим средством", - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир предъявили удостоверения полицейских, но при проверке выяснилось, что документы просрочены, а в МВД мужчины больше не работают. Когда именно они лишились работы в полиции, не уточняется.

Изъятое направлено на исследование, по итогам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.