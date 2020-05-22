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2020-05-22T22:00
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В Подмосковье у экс-полицейских изъяли партию наркотиков
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РИА Новости

В Подмосковье у экс-полицейских изъяли партию наркотиков

22:00 22.05.2020
2016
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полиция изъяла у двух бывших коллег в Подмосковье партию наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
"Двадцать второго мая в 3.30 на 111-м километре автодороги М-4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции остановлен автомобиль, в котором были обнаружены свертки, предположительно, с наркотическим средством", - рассказали в ведомстве.
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Водитель и пассажир предъявили удостоверения полицейских, но при проверке выяснилось, что документы просрочены, а в МВД мужчины больше не работают. Когда именно они лишились работы в полиции, не уточняется.
Изъятое направлено на исследование, по итогам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, оба мужчины сейчас задержаны.
В Серпуховском районе Подмосковья полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном производстве психотропных веществв граждан Республики Украина.
10 апреля, 07:48
В Подмосковье задержали украинцев, производящих психотропные вещества
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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