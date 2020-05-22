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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:52
https://ria.ru/20200522/1571867321.html
Число случаев коронавируса в мире приблизилось к пяти миллионам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823312_0:31:3116:1784_1036x0_80_0_0_88ae0d34bba71cc04e04b0bd8073fabd.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в мире приблизилось к пяти миллионам

21:52 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и приблизилось к 5 миллионам, умерли свыше 327 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 284 новых случаев заболевания, умерли 4 482 человека. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 993 470, количество летальных исходов - 327 738.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 220 267.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаСеверная АмерикаВ мире
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