Число случаев коронавируса в мире приблизилось к пяти миллионам

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 284 новых случаев заболевания, умерли 4 482 человека. Общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 993 470, количество летальных исходов - 327 738.
Больше всего заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 2 220 267.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.