В Москве допросили подозреваемую в распространении фейка о коронавирусе

Ранее сообщалось, что СК завёл дело из-за ложной информации, согласно которой из больницы в Крылатском ночью вывозятся тела людей, умерших от коронавируса.

"В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы. Информацию, касающуюся коронавирусной инфекции, разместила с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков", - сказала Иванова.