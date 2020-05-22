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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:51
https://ria.ru/20200522/1571867222.html
В Москве допросили подозреваемую в распространении фейка о коронавирусе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Москве допросили подозреваемую в распространении фейка о коронавирусе

21:48 22.05.2020 (обновлено: 21:51 22.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Столичные следователи допросили модератора паблика, подозреваемую в распространении фейка о том, что из здания детского дома в Крылатском по ночам якобы вывозят трупы больных коронавирусом, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сообщалось, что СК завёл дело из-за ложной информации, согласно которой из больницы в Крылатском ночью вывозятся тела людей, умерших от коронавируса.
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В пятницу СК РФ на своём YouTube-канале опубликовал часть допроса. В ходе него женщина рассказала, что 8 апреля выложила ролик о том, что с территории детского дома №17 в Крылатском вывозили трупы. При этом она не проверила достоверность источника.
"В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы. Информацию, касающуюся коронавирусной инфекции, разместила с целью привлечения внимания общественности и новых подписчиков", - сказала Иванова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Автомобиль Следственного комитета России
19 мая, 19:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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