Кубань стала лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов граждан

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Краснодарский край стал лидером в Южном Федеральном округе по количеству решенных вопросов граждан, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года их число увеличилось на 16%, говорится в сообщении администрации региона.

"В сравнении с четвертым кварталом прошлого года количество решенных вопросов граждан увеличилось на 16%. По этому показателю регион – лидер в Южном Федеральном округе", - отмечают краевые власти.

Краснодара, При этом уточняется, что сохраняется большое число жалоб на работу систем водоснабжения и мусорных полигонов. Чаще всего писали жители Новороссийска Сочи , Северского, Новокубанского районов. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил отдельно разобраться в причинах роста обращений.

"Внимание к людям должно быть основным правилом нашей работы. И 99% глав чувствуют районы, понимают, какого результата ждут жители. И в работе с их обращениями не нужны отписки. Нужно понимание, как мы ту или иную проблему будем решать. Здесь вопрос не работы с обращениями граждан. Работа должна быть с проблемой. Если мы ее уберем, человек жалобу не напишет", – приводятся слова губернатора.

Он также обратил внимание на соблюдение сроков предоставления жителям информации. Уточняется, что для ускорения процесса подготовки ответов и повышения их качества в крае разработан ряд мер.