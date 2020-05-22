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Краснодарский край
2020-05-22T21:45
https://ria.ru/20200522/1571867147.html
Кубань стала лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов граждан
https://cdn23.img.ria.ru/images/148904/59/1489045995_0:217:2878:1836_1036x0_80_0_0_242f031089bda73f932292217524d32e.jpg
РИА Новости

Кубань стала лидером в ЮФО по количеству решенных вопросов граждан

21:45 22.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодар
Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Краснодарский край стал лидером в Южном Федеральном округе по количеству решенных вопросов граждан, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года их число увеличилось на 16%, говорится в сообщении администрации региона.
"В сравнении с четвертым кварталом прошлого года количество решенных вопросов граждан увеличилось на 16%. По этому показателю регион – лидер в Южном Федеральном округе", - отмечают краевые власти.
При этом уточняется, что сохраняется большое число жалоб на работу систем водоснабжения и мусорных полигонов. Чаще всего писали жители Новороссийска, Краснодара, Сочи, Северского, Новокубанского районов. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил отдельно разобраться в причинах роста обращений.
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"Внимание к людям должно быть основным правилом нашей работы. И 99% глав чувствуют районы, понимают, какого результата ждут жители. И в работе с их обращениями не нужны отписки. Нужно понимание, как мы ту или иную проблему будем решать. Здесь вопрос не работы с обращениями граждан. Работа должна быть с проблемой. Если мы ее уберем, человек жалобу не напишет", – приводятся слова губернатора.
Он также обратил внимание на соблюдение сроков предоставления жителям информации. Уточняется, что для ускорения процесса подготовки ответов и повышения их качества в крае разработан ряд мер.
"В частности, создан единый нормативно-информационный ресурс "Портал компетенций". Доступ к этой системе имеют представители муниципалитетов и исполнительной власти края. На портале размещается вся необходимая информация о существующих региональных программах и участии в них городов и районов, нормативных актах, которая может быть использована при подготовке ответов заявителям. Это позволяет муниципалитетам не писать официальные запросы в краевые ведомства", - пояснили в ведомстве.
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