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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:36
https://ria.ru/20200522/1571866976.html
Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в Подмосковье
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570089588_0:140:2808:1720_1036x0_80_0_0_7d267d7c7f62a669f661093535f59bda.jpg
РИА Новости

Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в Подмосковье

21:36 22.05.2020
2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота аптеки
Работа аптеки
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ужесточается масочный режим и вводится штраф за отсутствие маски в общественных местах.
"Ужесточаем масочный режим, если была строго рекомендательная норма и предполагала только замечание… Мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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