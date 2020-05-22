Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе ужесточается масочный режим и вводится штраф за отсутствие маски в общественных местах.
"Ужесточаем масочный режим, если была строго рекомендательная норма и предполагала только замечание… Мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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