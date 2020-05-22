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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:35
https://ria.ru/20200522/1571866875.html
Воробьев отметил снижение числа госпитализированных с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

Воробьев отметил снижение числа госпитализированных с COVID-19

21:35 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя
Медицинские работники в красной зоне госпиталя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе отмечается снижение госпитализации с коронавирусной инфекцией и высокая выписка.
"Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется до 20-50 человек, до этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день, поэтому система здравоохранения была под жуткой нагрузкой", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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По его словам, сейчас ситуация более стабильная, но "сказать, что нет никаких рисков, мы не можем."
"Также расслаблять и делать какие-то неосторожные действия - это недопустимо", - добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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