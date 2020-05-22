Воробьев отметил снижение числа госпитализированных с COVID-19

"Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется до 20-50 человек, до этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день, поэтому система здравоохранения была под жуткой нагрузкой", - сказал Воробьев в интервью телеканалу