Воробьев отметил снижение числа госпитализированных с COVID-19

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе отмечается снижение госпитализации с коронавирусной инфекцией и высокая выписка.
"Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется до 20-50 человек, до этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день, поэтому система здравоохранения была под жуткой нагрузкой", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 1".
По его словам, сейчас ситуация более стабильная, но "сказать, что нет никаких рисков, мы не можем."
"Также расслаблять и делать какие-то неосторожные действия - это недопустимо", - добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.