Москвичей с иммунитетом к COVID-19 не будут ограничивать в передвижении

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. К москвичам, у которых есть иммуноглобулины G, никаких ограничений по передвижению в городе применять не будут, люди смогут сами решить, ограничить ли контакты с другими людьми, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, тесты на антитела к коронавирусу дают человеку возможность точно знать, сталкивался он когда-то с этой инфекцией или нет.
"Можно точно определить, на какой стадии находится заболевание. Если человек болеет, если у человека есть иммуноглобулины М, значит, он находится в острой стадии заболевания, даже тогда, когда у него нет никаких симптомов. И в этот период он может представлять угрозу для окружающих. Дальше это исследование позволяет нам выявить антитела G и измерить их количественное значение. От количества антител G зависит понимание, переболел человек или нет, многие люди могли переболеть бессимптомно", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, те, кто имеет большие титры иммуноглобулина G, знают, что они уже сталкивались с инфекцией, и риски заболеть более тяжело уменьшаются.
Она отметила, что при наличии антител G ограничения на передвижения накладывать не будут.
"Надо четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет в данном случае, так как мы не понимаем, когда человек сталкивался с инфекцией. Нет четкой уверенности и понимания, что он, действительно, на 100% может во внешнюю среду выделять вирус, поэтому посчитали нужным проинформировать об этом жителей, чтобы они, если считают нужным, ограничили круг контактов", - сказала Ракова.
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