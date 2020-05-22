Москвичей с иммунитетом к COVID-19 не будут ограничивать в передвижении

По ее словам, те, кто имеет большие титры иммуноглобулина G, знают, что они уже сталкивались с инфекцией, и риски заболеть более тяжело уменьшаются.

"Надо четко понимать, что при наличии антител G никаких административных ограничений с точки зрения передвижения человека приниматься ни в коем случае не будет в данном случае, так как мы не понимаем, когда человек сталкивался с инфекцией. Нет четкой уверенности и понимания, что он, действительно, на 100% может во внешнюю среду выделять вирус, поэтому посчитали нужным проинформировать об этом жителей, чтобы они, если считают нужным, ограничили круг контактов", - сказала Ракова.