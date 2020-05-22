В ЕС призвали США пересмотреть решение по Договору по открытому небу

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу.
"Выход из Договора не является решением для преодоления сложностей, связанных с его реализацией и соблюдением другой стороной. Продолжая призывать Россию незамедлительно вернуться к полному выполнению Договора, я призываю США пересмотреть свое решение", - говорится в письменном заявлении Борреля.
По его словам, Договор по открытому небу является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности.
"С момента вступления в силу в 2002 году этот договор позволил выполнить более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств", - отметил Боррель.
Он подчеркнул, что все участники Договора должны обеспечивать его всеобъемлющее соблюдение. Боррель добавил, что ЕС изучит возможные последствия решения США для безопасности Европы.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что никаких нарушений договора со стороны России нет, Москва намерена полностью следовать всем правам и обязательствам Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует.
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