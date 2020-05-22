В ЕС призвали США пересмотреть решение по Договору по открытому небу

"Выход из Договора не является решением для преодоления сложностей, связанных с его реализацией и соблюдением другой стороной. Продолжая призывать Россию незамедлительно вернуться к полному выполнению Договора, я призываю США пересмотреть свое решение", - говорится в письменном заявлении Борреля.

По его словам, Договор по открытому небу является ключевым элементом контроля над вооружениями и служит важной мерой доверия и безопасности.

"С момента вступления в силу в 2002 году этот договор позволил выполнить более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что все участники Договора должны обеспечивать его всеобъемлющее соблюдение. Боррель добавил, что ЕС изучит возможные последствия решения США для безопасности Европы