Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ношение масок и перчаток позволит поскорее вернуться к нормальному образу жизни, считает заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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