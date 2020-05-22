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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T21:05
https://ria.ru/20200522/1571866230.html
Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551959_0:199:3077:1930_1036x0_80_0_0_7a9efbe1d1c37aede1b1a13db10cecf5.jpg
РИА Новости

Ракова рассказала о пользе ношения масок и перчаток

21:05 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняПрохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ношение масок и перчаток позволит поскорее вернуться к нормальному образу жизни, считает заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Я очень надеюсь, что новая культура социальной ответственности каждого, не только за себя, но и за окружающих, обязательное ношение масок и перчаток позволит нам быстрее вернуться к нормальному образу жизни", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Польза от масок и перчаток только одна - прибыль производителей масок и перчаток.
22 мая, 21:13
А Андрей Мартынов
1300100
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