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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-22T20:57
https://ria.ru/20200522/1571865884.html
Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии
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РИА Новости

Рязанский губернатор отметил важность поддержки бизнеса во время пандемии

20:56 22.05.2020 (обновлено: 20:57 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Открытие предприятием "Точинвест" новой линии цинкования трубы говорит об оживлении экономики Рязанской области в период борьбы с коронавирусной пандемией, заявил в пятницу на церемонии запуска новой линии губернатор Николай Любимов.
Автоматическая производственная линия цинкования трубы на предприятии ООО "Точинвест Цинк" была существенно модернизирована благодаря привлечению средств государственной поддержки.
ООО "Точинвест Цинк", входящее в крупнейший в Рязани холдинг ГК "Точинвест", работает в сфере производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. На сегодня предприятие является одним из лидеров на этом рынке в стране. Финансовая поддержка в размере 25,2 миллиона рублей, которую ООО "Точинвест Цинк" получило от Государственного фонда развития промышленности Рязанской области, позволила успешно реализовать два проекта.
Как отмечают областные власти, во-первых, была серьезно модернизирована автоматическая линия цинковая трубы, что позволит повысить ее производительность, используя передовые технологии. Во-вторых, были установлены плавильные печи для переработки цинкосодержащих отходов, тем самым снизилась зависимость предприятия от поставщиков цинка.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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Любимов отметил, что успешная реализация этих проектов на ООО "Точинвест Цинк" является одним из ярких примеров практической реализации мер государственной поддержки бизнеса.
"В период борьбы с эпидемией коронавируса, в условиях ограничений рязанские промышленные предприятия продолжают работать над улучшением производственных показателей, повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поддержка, которая сейчас предоставляется бизнесу, очень важна", – сказал глава региона.
По словам Любимова, меры поддержки работают, и власти области делают все необходимое для того, чтобы как можно больше организаций могли этими мерами воспользоваться.
"И то, что в такой сложный для региона период открываются по сути новые производства, свидетельствует об определенном оживлении экономики, установлении четкой тенденции ее перезагрузки", - добавил Любимов.
Как отмечает облправительство, продукция "Точинвест Цинк" широко используется в Рязанской области при реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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