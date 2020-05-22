В Южной Осетии снимут ряд ограничений по коронавирусу

ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Запрет на работу общественного транспорта, общепита, спортцентров, гостиниц, введенный из-за ситуации с COVID-19 будет, будет снят 25 мая, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева.
Сейчас в Южной Осетии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Шестеро пациентов выздоровели. На лечении остаются 28 заболевших.
"С 25 мая откроются кафе, рестораны, детские развлекательные центры, спортивные объекты, библиотеки, гостиницы и санатории, начнет работать общественный транспорт", - сказала Гассиева.
В пятницу правительство республики приняло решение продлить закрытие границы Южной Осетии с Россией до 30 июня. Принятые меры не распространяются на граждан Южной Осетии, возвращающихся по специально разработанному графику через консульский отдел МИД в республику. Также полностью закрыты пункты пропуска с Грузией.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.